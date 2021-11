La posible sorpresa de Lady Gaga tras su papel en House of Gucci

La promoción de la película House of Gucci tiene a sus protagonistas concediendo diferentes entrevistas por todo el mundo. En varias de ellas mantenidas por Jared Leto (30 Seconds to Mars) con NME o Tonight Show de Jimmy Fallon, el estadounidense ha dejado la puerta abierta a una futura colaboración con su compañera de reparto, Lady Gaga, en House of Gucci.

"Ahora tenemos tantas canciones. Realmente aprovechamos ese tiempo encerrados, nos agachamos y comenzamos a escribir" comenzaba explicando el músico tras confesar que durante esta pandemia ha sido capaz de generar más de 250 nuevas composiciones de las que tendrá que elegir para publicar un nuevo disco de estudio.

Un álbum que podría contar con una colaboradora con la que ha estado trabajando codo con codo durante semanas en este rodaje. "Sería algo divertido. En realidad ya he bailado con ella así que para mí ya es suficiente pero sería divertido definitivamente. Es una artista fantástica y creo que tiene un talento real increíble. Siento un gran respeto hacia ella... a su valentía".

Jared Leto se ha metido de lleno en la figura del excéntrico Paolo. Semicalvo, con el pelo largo pero canoso y un bigote negro, el actor está prácticamente irreconocible. De hecho, en un primer vistazo nadie diría que ese tipo es el mismo que encarnó al asesino de John Lennon o al protagonista de Las vidas de Mr. Nobody y Requiem por un sueño.

House of Gucci explorará los recovecos del truculento asesinato de Maurizio Gucci, en lo que fue uno de los encuentros judiciales más mediáticos de la historia. Adam Driver, estrella de Historias de un matrimonio, se encargará de dar vida al nieto del fundador de Gucci, mientras que Lady Gaga encarnará a Patrizia Reggiani, también conocida como La Viuda Negra.

El último proyecto cinematográfico de Lady Gaga nos dejó grandes noticias en forma de canción como Shallow, que le valió el Oscar a la mejor canción de la banda sonora de A star is born, película a la que aportó varios temas.

Ahora habrá que esperar para comprobar si el encuentro entre Jared Leto y Lady Gaga da sus frutos más allá de House of Gucci cuyo funcionamiento en taquilla parece que va a reportar grandes alegrías a sus productores.

Lady Gaga está en uno de los momentos más exitosos de su carrera después de encadenar varios éxitos tanto en el cine como en la música ya sea en solitario (Chromatica) o colaborando con nombres como Tony Bennett. En el caso de 30 Seconds to Mars se acabaría un silencio discográfico de casi 4 años tras America.