Apple Music Awards: Olivia Rodrigo y The Weeknd, entre los premiados

Los premios Apple Music Awards ya tienen a sus triunfadores para 2021. En esta tercera edición, los galardones de la plataforma Apple Music han querido reconocer a The Weeknd, Olivia Rodrigo y H.E.R. como algunos de los artistas más relevantes del año.

Estos premios cuentan con 5 categorías (artista del año, compositor del año, artista revelación, canción del año y álbum del año) y los ganadores "se eligen siguiendo un criterio que refleja tanto la perspectiva editorial de Apple Music como los gustos de usuarios de todo el mundo y lo que escuchan", según ha informado Apple Music en una nota de prensa.

"Los últimos 12 meses han demostrado ser un año extraordinario para la música, y estamos encantados de rendir homenaje a los artistas que están definiendo la cultura y conectando con los fans de todo el mundo en Apple Music", ha dicho Oliver Schusser, Vicepresidente de Apple Music y Beats. "Este año estamos también reconociendo a artistas regionales, mostrando al mundo el impacto de músicos de extraordinario talento que están causando sensación a nivel internacional”.



La celebración de los Apple Music Awards comenzará el martes 7 de diciembre de 2021 con entrevistas, contenido original, y mucho más que estará disponible en Apple Music y la app Apple TV.

Ganadores de los Apple Music Awards

Artista del año: The Weeknd. El canadiense tiene una gran capacidad para conectar con millones de personas en todo el mundo. Gracias a su ambiciosa visión del R&B y el pop, el artista ha conquistado la música y la cultura popular. Su álbum de 2020 After Hours, superó rápidamente el millón de unidades en preventa, siendo el disco con mas unidades de preventa de todos los tiempos de un artista masculino en la plataforma.“Estoy muy agradecido por este enorme honor y quiero dar las gracias a Apple por todo su apoyo, no sólo a mi trabajo, sino también al de nuevos artistas con mucho talento, para los que es de vital importancia ser descubiertos y apoyados,” ha dicho The Weeknd.

Olivia Rodrigo, en una imagen promocional de 2021. / Universal Music

Artista revelación, álbum del año y canción del año: Olivia Rodrigo. Ha sido la estrella del año con su gran debut. La cantante y compositora de 18 años lanzó en enero su primer single, Drivers license, que se situó rápidamente en el puesto número uno de las listas de éxitos y se convirtió en uno de los lanzamientos más reproducidos del año. Han sido muchos más los records de esta canción que nació de un mal de amores y que ha supuesto uno de los grandes revulsivos del pop en 2021. Su esperado primer álbum “SOUR," se lanzó en mayo y desde entonces no ha parado de darle alegrías, de hecho, ha sido álbum del año en LOS40 Music Awards 2021.



Compositora del año: H.E.R. El exquisito trabajo de la cantante y compositora H.E.R. dentro del género R&B se afianzó aún más este 2021 con el lanzamiento de su aclamado álbum de 21 canciones Back of My Mind, que es un reflejo del momento actual de plena seguridad y éxito internacional que vive la artista. "Me siento muy honrada y bendecida por recibir este reconocimiento,” ha dicho H.E.R. "Como joven artista negra y filipina, y como mujer que se sube al escenario para darlo todo, no tengo duda del valor de estas distinciones. Muchas gracias, Apple Music.”

Artista del año (África): Wizkid. El cantante y compositor Wizkid es uno de los artistas con mayor proyección de África y cuenta con destacadas colaboraciones con Drake, Skepta y Chris Brown, entre otros. El músico nigeriano alcanzó el éxito por primera vez en 2011 con el popularísimo sencillo "Holla at Your Boy," incluido en su álbum de debut.

Artista del año (Francia): Aya Nakamura. La cantante de pop franco-maliense Aya Nakamura es la artista francófona con más reproducciones del mundo. Conocida sobre todo por su éxito “Djadja," ha publicado tres álbumes con innumerables canciones en las listas de éxitos, como “Copines," “Pookie," "Plus Jamais" y "Jolie nana," y ha sido portada de la lista Hits Français de Apple Music.

Artista del año (Alemania): RIN. El rapero Renato Simunovic, alias RIN, nació en 1994 en Bietigheim-Bissingen, cerca de Stuttgart, en el sur de Alemania. Lanzó su album debut "Genesis" en 2016 y rápidamente llego el turno de “Eros” en 2017. Con su tercer álbum, “Kleinstadt," RIN se liberó de la idea de cómo debía sonar el rap alemán y tanto los fans como los críticos citan este álbum como enormemente influyente en la configuración del sonido actual del rap en el sur de Alemania.

Artista del año (Japón): OFFICIAL HIGE DANDISM. Fundado en Shimane, Japón, en 2012, OFFICIAL HIGE DANDISM, también conocido como HIGEDAN, está formado por el vocalista y teclista Satoshi Fujihara, el guitarrista Daisuke Ozasa, el bajista y saxofonista Makoto Narazaki y el batería Masaki Matsuura. Lanzaron su mini álbum debut "Love to Peace wa Kimi no Naka" en 2014. Su primer LP “Escaparade," que incluye su popular canción "No Doubt," se publicó en 2018, pero fue su segundo single "Pretender" el que alcanzó la cima de las listas de Apple Music en Japón. HIGEDAN entró en las listas de artistas emergentes de Shazam en Japón y Australia por primera vez en junio de 2019, antes del lanzamiento del álbum “Traveler," que se convirtió en su primer álbum número 1 en Japón.



Artista del año (Rusia): Sciptonite. El rapero Scriptonite, alias Adil Zhalelov, fue descubierto por Basta y fichado por su sello Gazgolder en 2015. El álbum de debut de Sciptonite, “House with Normal Activity,” se convirtió en un clásico al momento y ha sido considerado uno de los mayores discos de la nueva revolución de hip-hop ruso. En 2017, Sciptonite lanzó dos nuevos LP alcanzando la cima del éxito con la crítica acreditándolo como la voz y el sonido más importante de la nueva generación. Tras fundar su propio sello, Musica36 en 2019, el álbum “2004” de Sciptonite se publicó exclusivamente en Apple Music, recibiendo un gran reconocimiento por parte de la crítica internacional y convirtiéndose en el álbum más shazameado del año.