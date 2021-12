Entrevista a Ed Sheeran: “Camila Cabello me ha mandado una nueva canción”

El número 1 en medio mundo. Ed Sheeran ha conseguido conquistar las listas de ventas de medio planeta con Equals, su nuevo trabajo discográfico pero el británico no parece dispuesto a relajarse. Ya tiene en marcha el videoclip de su nuevo single, su nuevo disco y hasta nos confiesa sus futuras colaboraciones latinas. ¡Y de paso su personaje favorito de Harry Potter en el 20º aniversario de la saga cinematográfica.

Equals es su nuevo disco de estudio, un trabajo que llega tras dos años de paréntesis en los que ha recargado las pilas: "Equals es quién soy a los 30. Igual que Divide era quién era a los 24, Multiply era quién era a los 22 y Plus era quién era a los 18. Estoy pasando por cosas de la vida por las que se pasan a los 30 y este álbum es un reflejo de ello".

Porque si algo muy positivo tiene el artista inglés es que sabe cómo regalar titulares a diestro y siniestro. En nuestra conversación con él de apenas 6 minutos nos ha regalado noticias como que ya está rodando sus próximos vídeos ("estoy grabando los vídeos de The Joker and The Queen y Two steps así que cualquiera de los dos puede ser el siguiente. Ya veremos") y que ya tiene listo su nuevo proyecto discográfico ("Mi próximo álbum va a ser muy muy muy muy acústico y siento que eso hará realmente felices a una cierta parte de mi base de fans. Así que espero que podáis escucharlo").

El artista británico más premiado de la historia de LOS40 Music Awards reconoce que tiene todos sus galardones en casa y que le sigue pareciendo increíble triunfar en la música como otros gigantescos artistas a los que hasta hace nada admiraba.

Con muchos de ellos ha colaborado y va a seguir haciéndolo. De hecho Ed Sheeran nos confesó que acababa de recibir una propuesta de Camila Cabello entre sus próximas ideas más orientadas a lo latino: "Me encanta Paulo Londra. Y Camila me ha mandado una canción hoy y la estoy escuchando para ver si tenía alguna nueva idea para ella. Conocía a J Balvin en un gimnasio de Nueva York y conectamos en un primer nivel de amistad. Nos estamos mandando ideas uno a otro pero no hay nada sólido por el momento. Me encantaría trabajar con ellos".

Si quieres conocer su opinión sobre Paulo Londra ("Sinceramente creo que va a ser uno de los artistas más importantes del mundo. Realmente lo creo, lo creo"), sobre BTS ("Trabajar con BTS es una de las mejores cosas del mundo. Es un honor haber sido parte de su viaje de alguna forma") o sus preferencias en la saga Harry Potter, ¡dale al play!