Melendi reflexiona sobre sexualidad, medio ambiente o la fama con un coach emocional a través del whatsapp

El camino de la sinceridad. Suena a mantra espiritual, pero es el punto de partida que han adoptado Melendi y Sergi Torres para escribir su libro conjunto, Wasaps con mi gurú. Un libro en el que nos proponen el sincericidio (que tanto nos suena a Leiva) de “las máscaras que hemos construido y que nos alejan del lado auténtico de la vida”.

“Cuando me preguntan quién soy, respondo que soy un tipo extremadamente atractivo. Agradecido a un país tan generoso que me ha permitido vivir de cantar, ahora, aprovechándome de Sergi, pretendo tirar más de la cuerda y dármelas de escritor”. Con estas palabras se presenta el Melendi literario.

“Cuando me preguntan quién soy, respondo que no lo sé, porque sigo investigando qué es ser Sergi Torres. Hoy en día me dedico a compartir una forma de autoindagación profunda y divertida a través de libros, charlas y encuentros”. Así lo hace Sergi Torres, su compañero con el que ha intercambiado tantos whatsapp que ahora recogen en este libro.

En palabras de los autores

Sergi es de la idea de que se aprende viviendo y hay que ser conscientes de cada momento que atravesamos. “El viaje que él y yo hemos compartido con estas conversaciones tiene momentos entrañables, divertidos, profundos y muy humanos. Nos hemos reído mucho, pero mucho, y también hemos llorado. Lamento que el texto no refleje toda la belleza de esos momentos. Pero agradezco profundamente el ejercicio que Melendi ha realizado de exponerse con tanta humildad, sensibilidad y transparencia. Esto no se lo he dicho, pero he vivido conversaciones con él que han tocado profundamente mi corazón gracias a sus ganas de ver más allá de sus miedos, de nuestros miedos”, escribe en el libro.

El cantante entiende este trabajo como un homenaje a su amiga Joaquina Fernández que era una coach emocional que dedicó su vida a crear conciencia social y a generar transformaciones profundas en las personas.

“Después de este proceso de más de un año en el que he compartido charlas con Sergi, he podido ver muchas cosas de mí y he llegado a conclusiones que me han hecho tomar decisiones sobre mi manera de vivir. Me encanta pensar en lo que está por llegar, cada vez me siento más libre y más consciente para mirar al miedo, abrazarlo y sentirlo hasta el final”, asegura en este trabajo.

A través de las páginas del libro podemos ser testigos de las conversaciones que han mantenido ambos sobre temas que nos afectan a todos y que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra postura ante ellos: Sexualidad, muerte, fama, géneros, miedos… Asuntos muy mundanos sobre los que Melendi tiene un punto de vista propio que ahora comparte con todos.

#Conciencia con el Planeta

“Entre los muchos temas que tratan en el libro está el de nuestro planeta y todo lo que está sucediendo. “Viendo el documental de Greta (Thunberg) y las conclusiones a las que nos está llevando, es fácil para mí reconocer que todos somos vida: Greta, tú y yo, y el que contamina. Entonces pienso que ‘aquello’ que nos ha mandado este virus con el que hoy convivimos, también nos ha mandado un aliento de vida llamado Greta que nos está enseñando muchísimas cosas”.

#La fama

“Siento que la fama puede llegar a ser una jaula de oro. Y no me malinterpretes, ni el oro es el vil metal ni la jaula son los fans. Para mí el oro es disfrutar de hacer lo que amas y la jaula es en lo que se puede acabar convirtiendo ese oro cuando cambias el foco y pierdes la perspectiva de las cosas. Vivimos en una época, sobre todo con las redes sociales, en la que se está convirtiendo en algo normal buscar la fama fácil, los likes. Menos mal que a mí me ha pillado muy mayor. ¡Con los complejos que yo tenía de joven!¡Ufff, no quiero ni pensar cómo lo hubiera vivido yo!”.

#Sexualidad

“Puedo entender de dónde procede el miedo que se esconde en nuestra forma de ver la sexualidad. Porque, por lo menos en nuestra generación, siempre se ha tratado como algo oscuro, prohibido y que implicaba represalias. El dolor, si no es como consecuencia de ese miedo, no sé a qué te refieres”.