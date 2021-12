BLACKPINK y BTS hacen historia juntos

Los chicos de BTS y las chicas de BLACKPINK han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Muchos de sus seguidores comparten gustos por ambos artistas, apoyando así cada paso que dan aún por separado.

Es evidente que la industria de la música ya es consciente del gran talento que poseen. Por ello múltiples referentes de varios géneros de este ámbito han querido colaborar con ellos. Nicki Minaj, Cardi B, Dua Lipa y Lady Gaga son solo algunos de ellos.

Su éxito no es ninguna invención. De hecho, ya están los números para verificarlo. Según el informe de Spotify Wrapped de este 2021, el K-Pop ha dado de qué hablar a nivel mundial. Y no solo eso. En concreto, y tal y como ha recopilado Allkpop, BTS y BLACKPINK se han llevado la corona.

Para empezar, la boyband surcoreana ocupa la tercera posición de la lista de los artistas más escuchados a nivel internacional en esta plataforma. Sigue a Bad Bunny y Taylor Swift, que se llevan los números uno y dos respectivamente.

En el ámbito del K-Pop, este grupo surcoreano también lidera el ranking de Top 5 de artistas de K-Pop a nivel global. Pero eso no es todo. En la lista del Top 5 de canciones de K-Pop, ocupan las cuatro primera posiciones con Butter, Dynamite, Permission To Dance y Life Goes On.

Si pensabas que esa había sido la única aportación de BTS al Spotify Wrapped de este año, estabas completamente equivocado/a. En la lista de Top 5 de álbumes de K-Pop a nivel Global, ocupan cuatro de las cinco posiciones. Las tres primeras con BE, Love Yourself: Answer y MAP OF THE SOUL: 7. También la quintacon Love Yourself: Tear. Por supuesto, también se llevan el oro en la lista del Top de boybands de este sector.

Pero todos estos logros son compartidos con las mismísimas BLACKPINK, ya que también aparecen en todos estos rankings. En el de Top 5 de artistas de K-Pop a nivel global, se llevan la plata siguiendo a sus compañeros. En el de las canciones, ocupan la quinta posición con How You Like That. También están en la de los discos, llevándose el cuarto lugar con THE ALBUM. Como no podía ser de otra manera, son la girlband de K-Pop más escuchada a nivel mundial.

Top 5 de artistas de K-Pop más escuchados a nivel global / Spotify

No hay duda de que tanto BTS como BLACKPINK han marcado un antes y un después en la industria del K-Pop. Los números hablan por sí solos. ¡Enhorabuena!