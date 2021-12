Jorge Bárcenas: “No me quiero precipitar a sacar cosas o a colaborar con gente solo por sacar algo”

El evento de GHD no solo reunió a influencers de todo el país en una de las fiestas más chic y exclusivas del año, sino que también apostó por música en directo que hizo bailar a todos sus invitados. Entre los artistas se encontraba Jorge Bárcenas, un DJ madrileño también conocido en los medios por ser la pareja de Victoria Federica.

En LOS40 estuvimos en el evento para hablar con él, y conocer así a uno de los DJs de los que más se está hablando últimamente: desde sus influencias a sus inicios, pasando por revelarnos si se atreverá con las colaboraciones o de dónde viene su particular amistad con Omar Montes. ¡Dentro entrevista!



Pregunta: Cuéntanos, ¿cómo presentarías tú a Jorge Bárcenas?

Jorge Bárcenas: Pues soy Jorge Bárcenas, más conocido como Barce, y soy un chico de 23 años amante de la música, y de que la gente se lo pase bien conmigo. También de hacer disfrutar, y sobre todo, de seguir luchando por lo que amo, de lo que me encantaría vivir y que me acompañe el resto de mi vida, que es la música. Soy muy sencillo, muy humilde, muy amigo de mis amigos y muy familiar, la verdad. Eso es lo que me definiría.

P: ¿Cómo empezaste en la música?

J.B.: Pues la verdad es que desde pequeñito he estado muy liado con la música. Desde los 8 años, que hice mi primer curso de batería además de tocar algo de teclado y piano, en el colegio siempre me ha encantado todo el tema de percusión y demás. Con 16 años le pedí a mi madre por un cumpleaños un curso de Disc-Jockey en la época en la que toda la música electrónica estaba en su en su mayor pico, con festivales Tomorrowland. Ahú hice mi primer curso iniciación y fue mi primera unión con el mundo digital, los cds, algo de vinilo incliso… Me encantó e hice otro un poco más avanzado, y ya en cuanto me vi preparado pues empecé a organizar mis primeras fiestas y eventos para poder pinchar en ellos. Así empezó un poco todo.

P: En ese camino a profesionalizarte, ¿tomaste el ejemplo de algún referente del género?

J.B.: En su época Hardwell, que era un es un DJ súper conocido música electrónica, me encantaba. Pero con el paso del tiempo sí que he ido intentando coger muchos detalles de muchos artistas, porque al final a mí lo que me parece clave es tener un registro muy amplio. Poder adaptarte a diferentes escenarios y diferentes públicos en función de la situación y del momento, por lo que siempre siempre intento coger muchas cosas de muchos. Eso es lo que creo que que me ha hecho también poder tener un registro amplio.

P: ¿Cuál fue la primera oportunidad que tuviste en la que vieses que la cosa iba en serio?

J.B.: Pues si te digo la verdad, los primeros eventos los organizaba yo mismo, como te comentaba antes. Un cumpleaños, eventos muy familiares, muy pequeños, con amigos… Únicamente para tener la oportunidad de poder pinchar en ellos. Pero sí que es verdad que poco a poco con amigos en común, en conexión con promotores y demás sí que me empezaban a llegar algunos "oye, nos queda este hueco, ¿te apetece?". Y cuando ya veía que en esas oportunidades ya insistían en volverme a llevar una segunda vez, una tercera vez incluso, pues parece que la oportunidad pequeñita o que parecía una cosa puntual, se estaba repitiendo. Y sobre todo, también ver que la gente de mi edad y de mi entorno estaba disfrutando con música, es como decir, algo estoy haciendo bien, ¿sabes?

P: Aún con estas oportunidades y trayectoria, algunas veces eres noticia porque quieras que no eres una figura pública. ¿Te sienta mal ser noticia por tu vida privada que por tu música?

J.B.: Hombre, sí que es verdad que de cara a la imagen pública, cuando has estado tanto tiempo trabajando en algo que de verdad has luchado mucho y muchos años y es muy sacrificado, que da un poco de rabia el hecho de que a día de hoy seas noticia por otras cosas que no por la música en sí. al final eso es a lo que me dedico y a lo que le dedicó prácticamente en mi vida entera. Pero al final es una cosa con la que hay que vivir y seguir el mismo camino que seguía hace unos años. La verdad es que no me preocupa.

P: Precisamente fue noticia que hace poco os hicisteis una foto e incluso un Tik Tok tu chica y tú con Omar Montes. ¿Visteis normal tanta repercusión en redes a causa de un simple post?

J.B.: Es que al final con Omar coincidimos en Starlite Festival, un festival en el que yo soy DJ residente. Estuvo este este verano allí y la verdad es que surgió una relación tan natural y tan sencilla que estábamos muy a gusto. Hicimos un par de fotos y vídeos, la verdad que simplemente por el único motivo de que estábamos ahí pasándolo bien y nada, sin ningún fin más.

P: Y dado ese buen rollo, ¿no te atreverías a pedirle una colaboración con Omar Montes?

J.B.: Ojalá la verdad, porque es un es un artista al que admiro mucho y que también ha empezado desde muy abajo. Es una persona súper humilde y súper cercana, y ojalá en un futuro poder hacer cosas con él y con muchos otros.

P: Entiendo entonces que tus planes a corto plazo son actuaciones, no temas propios.

J.B.: Sí, la verdad es que a día de hoy lo que más disfruto y lo que más me gusta es hacer actuaciones, shows, girando tanto en Madrid como por toda España… La verdad es que desde antes de verano y desde que toda la situación ha ido mejorando salen actuaciones, festivales y bolos muy, muy guays y muy interesantes. Sí que es verdad que el tema de la producción, remixes, mash-ups y temas originales está ahí, pero es una cosa que la llevó con más tranquilidad y no me quiero precipitar a sacar cosas o a colaborar con gente por sacar algo. Quiero que tenga todo un sentido, paralelamente a mi producto como DJ y como artista. Pero sí, sobre todo los shows es lo que más estoy haciendo hincapié a día de hoy.

P: Ahora mismo eres DJ de esta fiesta -el evento de GHD- pero entiendo que tienes otros planes en el horizonte. ¿Algún bolo, tal vez?

J.B.: Sí, pues la verdad es que este mes de diciembre va a ser muy bueno por un montón de actuaciones que hay cerradas. Por ejemplo, un festival que hay en Sevilla que tendremos el 17-18 de diciembre con un montón de artistas, y si en enero todo va bien hay una gira por Riviera Maya, México y Tulum que también pinta muy bien. Y siempre que la situación lo vaya permitiendo va a ir a más, con festivales de más gente, con artistas cada vez más internacionales y sin que haya tantas restricciones como hemos tenido. Pero la verdad es que vienen unos meses muy buenos, y ojalá todo siga así y se puedan celebrar y disfrutar todos de ellos.

P: Hablas de que la situación es buena, y lógicamente vas creciendo exponencialmente como profesional. Pero entiendo que según empezaste te pilló la pandemia, ¿cómo afectó a tu carrera?

J.B.: Bueno, realmente yo llevaba tiempo ya pinchando antes de la pandemia. Sí que es verdad que como eso se juntó con las noticias que fueron saliendo en ese momento sobre mi vida personal y demás, mucha gente piensa desde entonces que yo llevaba poco tiempo pinchando y trabajando en la música. Pero ya llevaba unos años, empecé a los 16, y la pandemia me pilló con 21. Ahora tengo 23, pero me pilló en un momento que era muy bueno y me estaban saliendo cosas muy interesantes. La pandemia lo paralizó todo, pero ahora estamos volviendo al punto donde nos quedamos en ese momento. Y a seguir luchando sin parar para volver al sitio en el que estaba cada uno.

P: ¿Algún sueño pendiente por cumplir?

J.B.: La verdad es que si me paro a pensar la situación que estoy viviendo ahora mismo, ya es un sueño cumplido. He hecho de mi afición mi trabajo, y es lo que amo, la música. Pero quizá que sigan saliendo proyectos súper chulos, que géneros y artistas nos respetemos entre nosotros, que se puedan hacer espectáculos mejores y que podamos seguir bailando, saltando y siendo felices, que es lo que la musica intenta transmitir.