Leiva lanza ‘Cuando te muerdes el labio’: un trabajo que surgió entre amigas

Leiva está de vuelta. Pero no lo hace solo, sino rodeado de una decena de mujeres extraordinarias que nos ponen la piel de gallina con sus voces. El cantante madrileño lanza este viernes, 3 de diciembre, su nuevo disco: Cuando te muerdes el labio. Se trata de un trabajo muy especial en el que la estrella española se ha rodeado de algunas de las mejores voces femeninas de la música en castellano.

Quince mujeres llenas de talento que acompañan a Leiva en sus nuevos temas: Natalia Lacunza, Silvana Estrada, Ximena Sariñana, Natalia Lafourcade, Fer Casillas, Elsa y Elmar, Ely Guerra, Catalina García, Daniella Spalla, Gaby Moreno, Zoe Gotusso, Zahara, Nina de Juan y Tulsa.

El cantante tenía muchas ganas de trabajar con ellas. Y es que, tal y como confesó en una entrevista para LOS40, en su lista de reproducción reina las voces de mujeres que cantan en español: “Yo siempre quise hacer un disco con una mujer. Honestamente siento que mi voz suena mejor con la voz de una chica. Me gusta mucho la musicalidad”.

Además, Leiva nos contó que este proyecto llevaba tiempo rondando en su cabeza:

“No tiene ningún carácter de bandera, a pesar de que yo soy absolutamente feminista. Es un disco en el que me quiero juntar con amigas a cantar. En un vuelo me di cuenta de que el noventa por ciento de canciones de las que estaba escuchando era de esa generación de amigas latinoamericanas. Me apeteció egoístamente juntarme con ellas”.

Y es que, tal y como ha contado en la nota de prensa que acompaña al disco, este disco ha salido de reuniones con amigas a las que admira y con las que se ha ido encontrando a lo largo de su carrera: "¡Qué suerte la mía! Ha sido un viajazo muy bestia este disco".

Un disco físico muy especial

Para completar la experiencia de este trabajo, Leiva ha trabajado junto a su equipo en una edición física muy especial. Se trata de una obra de arte de Boa Mistura limitada y numerada con su propio certificado de autenticidad. Y es que solo habrá 4.000 copias de porcelana.

Lo curioso de esta edición es que si quieres escuchar el disco tendrás que romper la obra de porcelana.