Leiva, sobre ‘Cuando te muerdes el labio’: “Siento que mi voz suena mejor con la de una chica”

Leiva es uno de los artistas más queridos de nuestro país. El cantante madrileño lleva dos décadas haciéndonos cantar hasta quedarnos afónicos con sus canciones. Primero lo hizo junto a Pereza, grupo con el que alcanzó la fama, y después en solitario. Las letras de sus canciones han enamorado a varias generaciones, demostrando que tiene una enorme capacidad para emocionarnos.

Este 2021, Leiva lanza su nuevo álbum Cuando te muerdes el labio. Se trata de un trabajo muy especial en el que el artista se ha unido a algunas de las mujeres más importantes de la música en español como Zahara, Ximena Sariñana, Natalia Lafourcade, Natalia Lacunza o Tulsa.

Para desvelarnos algunos de los secretos de este nuevo trabajo, Leiva se sentó a charlar con Tony Aguilar. Lo hizo antes de cantar en el showcase que protagonizó en Líthica (Menorca) el pasado mes de octubre. La estrella emocionó a un pequeño grupo de fans en aquel sitio mágico. Además, dio algunas pistas sobre este Cuando te muerdes el labio.

“Yo siempre quise hacer un disco con una mujer. Honestamente siento que mi voz suena mejor con la voz de una chica. Me gusta mucho la musicalidad”, empieza diciendo el cantante sobe las razones que lo han llevado a hacer este álbum.

Además, el artista ha confesado que este trabajo lo ha hecho porque le apetecía cantar con algunas de sus amigas: “No tiene ningún carácter de bandera, a pesar de que yo soy absolutamente feminista. Es un disco en el que me quiero juntar con amigas a cantar. En un vuelo me di cuenta de que el noventa por ciento de canciones de las que estaba escuchando era de esa generación de amigas latinoamericanas. Me apeteció egoístamente juntarme con ellas”.

Sobre sus tiempos en Pereza

Este 2011 se cumplen diez años del final de uno de los grupos de música más importantes de la primera década de los 2000’s: Pereza. Leiva ha hecho guiños a aquella época en algunas de sus canciones. De este modo, Tony Aguilar ha querido saber si hay una puerta abierta al regreso de la banda.

“No me ha despertado ningunas ganas de retomar un proyecto que no existe. Pereza formó parte de mi vida de una manera muy bestia. Lo recuerdo con mucho amor, pero ni Rubén ni yo tenemos ganas de retomarlo. Nos juntamos mucho para hacer algunas cosas, pero porque somos muy amigos”.

Además, el artista tiene claro que “Pereza cumplió un ciclo” y que, aunque fue muy feliz cuando formó parte del grupo, “duró lo que tenía que durar”. Eso sí, a día de hoy sigue teniendo muy buena relación con Rubén.