Aitana con Nicki Nicole: ‘Formentera’, un viaje directo a su próximo hit internacional

"Creo que es la mejor canción de mi carrera". Con estas palabras se refería Aitana a Formentera, su nuevo single y adelanto del que será su tercer álbum de estudio. Ella no habla por hablar. Sabe perfectamente que alimentar el hype tiene sus inconvenientes. Sin embargo, con esta canción, se permitió el atrevimiento de cebar su lanzamiento, de ponernos los dientes largos, y lo hizo con conocimiento de causa.

¿Cumple Formentera con las expectativas? Un sí rotundo ¿Es el mejor sencillo de toda su trayectoria? Pues depende. Aitana, a pesar de su corta trayectoria, tiene varios temas que ya forman parte del imaginario colectivo. Teléfono, Vas a quedarte, + (Más), Tu foto del DNI o Mon Amour Remix son canciones que han puesto banda sonora a muchísimos momentos y, por lo menos en mi caso, guardo un gran recuerdo de cada una de ellas. Con Formentera, sin embargo, la princesa del pop 'made in Spain' dispara decidida y da en el centro de la diana.

Formentera huele a hit global

Escuchando los primeros segundos de Formentera se me viene a la cabeza Berlín. Son unos acordes parecidos que podrían marcar una evolución natural entre ese primer single de A3 y el segundo. Pero conforme avanza el tema me doy cuenta que es diferente. No es tan urbana. De hecho, abraza más el pop electrónico. Y le sienta tremendamente bien ese registro, jugando con su voz que permanece durante toda la canción en un susurro sugerente y cautivador.

Aitana, Nicki Nicole - Formentera

Formentera huele a hit global, una de esas canciones que gana con las escuchas. "Vamos a hacerlo, pero a mí manera. Vamos a besarnos toa’ la noche entera. Si tú me quieres, yo hago lo que quieras. Vuelo directo para Formentera". No te esfuerces y déjate llevar porque vas a tener en bucle ese fraseo y el sample (guiño al Follow You de Imagine Dragons) adictivo que aparece en el tramo final de la canción.

Formentera tiene una clara intención de irrumpir fuerte en el mercado latino, por eso es tan importante la presencia de Nicki Nicole en el tema. Y no es una colaboración forzada. No hay que ser un lince para saber que se forjó en esa cena que la española y la argentina compartieron en una azotea de Madrid junto a la actriz Ester Expósito. Sin embargo, por la proyección y la versatilidad de la que pueden presumir ambas, queda claro que las artistas estaban destinadas a encontrarse y regalarnos un hit que respetase el talento y las necesidades de cada una. Formentera lo consigue.

Un pop electrónico que marca el futuro de la artista

Aitana vuelve a echar mano de sus productores de confianza, Andrés Torres y Mauricio Rengifo (mitad de Cali y El Dandee), en este siguiente paso que da. Lleva tiempo trabajando con ellos y en su tercer trabajo discográfico vuelven a tener gran parte de la responsabilidad creativa. De momento, habrá que esperar. Falta mucho para escuchar el disco completo, pero los dos primeros avances señalan claramente los derroteros que tomará la catalana en su nueva era.

Berlín fue un tema de transición, un primer aviso de que el pop/rock de 11 razones se acabó. Formentera viene a confirmarlo y va un pasito más allá. Toca disfrutar de otra Aitana, una que busca de nuevo poner el foco en el mercado internacional presumiendo ahora de una madurez personal y profesional que esperemos que la lleve a alcanzar nuevas metas y nuevos hitos en su discografía.