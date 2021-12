Samantha Hudson lanza ‘Liquidación Total’: el disco perfecto para bailar de after entre carcajadas

Samantha Hudson ha tenido un 2021 redondo. Al menos si hablamos en términos profesionales. La artista, que lleva años dando que hablar con sus divertidas letras musicales y sus poderosos discursos, ha puesto la guinda a esta temporada de triunfos sacando a la calle su nuevo álbum: Liquidación Total.

Se trata de su segundo álbum de estudio, tras los Grandes Éxitos de Samantha Hudson que sacó en 2019. Un trabajo en el que la estrella underground vuelve a hablar sin tapujos sobre sexo, política y religión. Sin pelos en la lengua, Samantha vuelve a apostar por la sátira y la ironía en las letras de sus canciones.

Lo hace con un ritmo pop dance que no podrás quitarte de la cabeza a través de 11 canciones donde se nota la presencia de su amigo PUTOCHINOMARICÓN en la producción del sonido. Y es que hay auténticos temazos como el ya conocido Disco Jet Lag, donde Samantha colabora con La Prohibida, hasta la divertida Tourists Go Home que ya nos imaginamos bailando en algún after de Malasaña.

Por supuesto, tampoco faltan las colaboraciones en este nuevo trabajo. Además, de La Prohibida, Samantha se une a algunas amigas suyas como La Dani en la divertida Perra (donde hay ladridos incluidos); Tavi Gallart en Demasiado coño (en el que incorpora un saxo); o Papa Topo en la divertida Por España (cuyo videoclip no tiene desperdicio).

Y es que Samantha tiene un don para hacer humor, crítica social y música sin despeinarse. Pero no todo es humor. De hecho, detrás de algunas de sus letras hay historias tristes. Conocemos una nueva faceta de la artista en temas como Amorespresso, una canción que rescata aquellas bases maquineras que tanto funcionaron en a principios de los años 2000 y donde Samantha se pone seria.

Liquidación Total es un álbum divertido y con una buena producción disco que no solo gustará entre los fans de la artista. Sus canciones son perfectas para darlo todo en la pista de baile mientras te echas unas carcajadas.

Contenta con su disco

Aunque es el segundo disco que lanza de su carrera, Samantha está contenta con el resultado final. “Por estas cosas merece la pena ser autónoma”, ha dicho entre risas la artista. “Yo intento ser normal, pero es imposible, me sale ser la tía más guay del universo”, ha continuado diciendo en sus historias.

Sin duda, Liquidación Total es la obra perfecta con la que Samantha acaba el 2021. Y es que estamos seguros de que estas canciones se van a escuchar en más de una cena de estas fiestas. Además, la joven es la protagonista del especial de Navidad que tiene preparado Atresmedia este año.