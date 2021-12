.hack//G.U. Last Recode, el juego con el que la franquicia cumple 20 años

No todos los días se cumplen 20 años. Y eso es lo que Bandai NAmco va a celebrar. El 20º aniversario de una de sus franquicias más queridas con el lanzamiento de .hack//G.U. Last Recode para Nintendo Switch. ¡Bienvenidos una vez más a The World.

La compañía ha anunciado el futuro lanzamiento de este título para la plataforma de Nintendo. La franquicia .hack//G.U. surge de la colaboración de dos gigantes de la animación japonesa: Ito Kazunori (Mobile Police PATLABOR) y Sadamoto Yoshiyuki (Neon Genesis Evangelion).

Entre ambos, dieron vida a un juego de rol futurista que gira en torno a The World, un juego de rol multijugador masivo online para realidad virtual que tiene consecuencias en el mundo real.

Los jugadores podrán volver a conectarse al mundo de .hack//G.U. y encarnar a Haseo para seguirle la pista a Tri-Edge, el asesino de jugadores, y vengar a su amiga Shino, la cual murió en el juego y se quedó en coma en la vida real.

La remasterización de Last Recode, juego que se lanzó anteriormente para PS4, incluye los 3 títulos originales (Rebirth, Reminisce y Redemption) y añade una cuarta historia final, Reconnection. Todo ello, completamente restaurado y remasterizado para Nintendo Switch, en conmemoración del 20.º aniversario de la franquicia.

¡.Hack//G.U. Last Recode llegará PS4 y Steam este año! La aclamada trilogía llega en full HD con características adicionales! pic.twitter.com/aB8ExYOV2a — Bandai Namco España (@BandaiNamcoES) June 20, 2017

.hack//G.U. LAST RECODE estará disponible en formato digital para Nintendo Switch el próximo 11 de marzo de 2022.