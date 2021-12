Sir Elton John, el aristócrata del pop, sube al trono de la lista acompañado de Dua Lipa

A sus bien llevados 74 años, Elton John vuelve a hacer historia en la lista. En octubre de 1990 fue número uno de LOS40 con Sacrifice; ahora, 31 años después, una nueva versión, titulada Cold heart PNAU remix, y cantada en colaboración con Dua Lipa, corona otra vez el chart. De este modo, el tema se une al exclusivo plantel de canciones que han sido número uno con dos o más versiones, entre las cuales están clásicos como Eloise (por Barry Ryan y Tino Casal en español), Maggie May (por Rod Stewart y M-Clan, que la adaptaron al castellano), El chico de la armónica (por Micky, primero en castellano y luego en inglés), Salta (por Tequila y, más tarde, a cargo de Seguridad Social), No llores por mí Argentina (por Paloma San Basilio y, en inglés, por Madonna), Can’t take my eyes out of you (por Boys Town Gang y Lauryn Hill), Como un lobo (de Miguel Bosé y, después, por Miguel y Bimba Bosé), One (por U2 y por U2 con Mary J. Blige), Informer (por Snow y por Daddy Yankee ft. Snow), Blue (da ba dee) (de Eiffel 65 y, con el título de Some day, en versión de Nea) y Beggin’ (por Madcon y por Måneskin).

Recordemos además que el ilustre cantante y pianista ya está presente en el libro de honor de la lista por ser uno de los pocos músicos que han entrado directamente al primer puesto con una canción (en su caso con Candle in the wind 97, su homenaje a su amiga Lady Di, en septiembre de aquel año).

Por si fuera poco, Elton John se convierte ahora en el artista de mayor edad en alcanzar el puesto de honor de la lista, desbancando a Paul McCartney que lo fue con 72 años en 2015 gracias al tema FourFiveSeconds, con Rihanna y Kanye West.

La revisión de Sacrifice, con esa formidable remezcla de PNAU (¡increíble la línea de bajo!), forma parte del último proyecto de Sir Elton John: The lockdown sessions, un disco de colaboraciones pergeñado durante el confinamiento y que cuenta, además de Dua Lipa, con invitados de postín como Charlie Puth, Nicki Minaj, Miley Cyrus, Lil Nas X, Gorillaz o Years & Years.

Elton John, Dua Lipa - Cold Heart (PNAU Remix) (Official Video)

Cuatro décadas de números uno

Elton John ha escrito varias páginas doradas en la historia de la lista. Ha sido número uno en cuatro décadas distintas: en los setenta con Don’t go breaking my heart (1976); en los ochenta con Nikita (1986); en los noventa con Sacrifice (1990), You gotta love someone (1991), The one (1992), Believe (1995) y Candle in the wind 97 (1997); y ahora en 2021 con Cold heart. Por su parte, Dua Lipa atesora con este siete números uno en LOS40: New rules (2017), One kiss (con Calvin Harris; 2018), Kiss and make up (con Blackpink; 2019), Don’t start now (2020), Physical (2020) y Break my heart (2020, este último en la semana en que llegó a tener cuatro canciones en el chart).

Cold heart PNAU remix es, además, la subida más fuerte de la semana, ya que ha ascendido diez posiciones para llegar a lo más alto. Con su ritmo bailable, nos parece muy apropiada para empezar reinando el mes más festivo del año. ¡Enhorabuena!