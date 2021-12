Zaz, sobre Pablo Alborán: “Es alguien que me emociona. Solo puedo decir cosas buenas de él”

Zaz ha dado la bienvenida a su nueva etapa profesional. De hecho, Zaz ha cerrado la puerta de Zaz para dar paso a Isa. La artista presenta su álbum homónimo en el que nos abre las puertas de los sentimientos que rondan ahora por su vida.

En LOS40 hemos tenido la suerte de charlar con ella acerca de este nuevo proyecto. Pero lo cierto es que no ha sido el único tema de conversación. A Zaz (o Isa) y a Pablo Alborán les une una pasión infinita por la música. Ésta fue la que cruzó sus voces y entonces decidieron trabajar juntos en varios proyectos.

Lanzaron Inséparables y Sous Le Ciel De Paris, dos canciones que sus fans adoran. Canciones que dejaron muy claro que a Pablo no se le da nada mal eso del francés. De hecho, su madre es del país galo.

En nuestra conversación con Zaz no dudamos en preguntarle acerca de su amistad con Alborán, y con escuchar su nombre se le dibujó una sonrisa. "Un chico genial. Es encantador, es muy paciente trabajar con él, es muy divertido. Hemos compartido un montón de cosas. Canta genial. Es muy agradable compartir con este artista. Le respeto muchísimo. Es alguien que me emociona. Es un auténtico. Solo puedo decir cosas buenas de él", dice la artista. Pero eso no es todo.

Ante la pregunta de si se animaría a colaborar de nuevo, ella lo tiene claro. Ríe y responde: "Díselo. [pausa] Todo puede ser. Ahora mismo no está a la orden del día y no lo hemos comentado pero todo es posible".

Lo cierto es que Pablo no es el único artista español que está entre los gustos musicales de nuestra protagonista. "Me gusta mucho Alba (Reche). Canté con ella, además. Hay una chica que no recuerdo el nombre pero me gusta mucho... Rozalén. Y Rosalía, sí. Ahora mismo no recuerdo ningún nombre más", declara.

Estamos seguros de que todos y cada uno de los artistas que Zaz ha mencionado estarían más que dispuestos a colaborar con ella. Y es que se trata de una de las artistas más reconocidas en su país y en el extranjero. Su voz única y cautivadora ha atrapado por completo a millones de fans.

¿Se animará Pablo a colaborar de nuevo con ella?