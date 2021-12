‘A Head Full of Dreams’ de Coldplay cumple 6 años: lleno de invitados especiales como Beyoncé o Noel Gallagher

Coldplay se encontraba en su gran momento en la música y todavía no eran conscientes de ello. Los británicos eran conocidos como el grupo que nos llegaba al alma con canciones melancólicas como Yellow, Fix You, The Scientist. Estaos temas eran la principal "identidad" de la agrupación, pero ellos al parecer no sentían lo mismo.

Pero es que ningún artista lo tiene claro cuando empieza y tampoco cuando está bien metido dentro de la música. Este fue el caso de Coldplay. Después de la publicación de Ghost Stories en 2014, la banda se puso manos a la obra para empezar a grabar otro disco más. A mediados de 2015 ya tenían su séptimo disco preparado para compartirlo con sus fans: A Head Full of Dreams.

Coldplay durante su tour por 'A Head Full of Dreams' en 2017. / Kyle Gustafson / For The Washington Post via Getty Images

¿Por qué tan rápido otro disco? Para los fans era, sin duda, otro regalo de su grupo favorito. Sin embargo, este disco tenía algo especial. La agrupación publicó el 6 de noviembre de 2015 el primer adelanto de su nuevo álbum: Adventure of A Lifetime. El estilo musical era diferente del de sus predecesores. Se podía escuchar una combinación de sonidos, desde los ochenteros, pop, indie, pop alternativo hasta electrónica.

El 4 de diciembre de 2015 nace A Head Full of Dreams. Un disco lleno de colores, alegría y ritmos pegadizos que te harían mover los pies, tal y como dijo Chris Martin, el vocalista de Coldplay, en una entrevista para una emisora de radio. Sin embargo, eso no iba a ser todo.

Beyoncé, Noel Gallagher, Tove Lo... y Obama

El álbum contaba con invitados especiales como Beyoncé, Noel Gallagher, Tove Lo o Merry Clayton. Sin embargo, no parecía suficiente. Las críticas de la prensa fueron mixtas, aunque predominaban las malas. The Chicago Tribune, The Guardian, Pitchfork Media y The Independent fueron algunos medios que dieron bajas estrellas al disco: "Un fracaso en comprometerse con el pop", decía The Guardian.

Hymn for the Weekend con Beyoncé es uno de los temas que más destacan del disco. Para más sorpresas, la parte electrónica de la canción fue hecha por Avicii. De esta manera, la canción gana ritmos bailables los cuales transmiten pura felicidad. Le sigue la balada Everglow, el tema más melancólico del álbum. Una curiosidad de este tema son los coros femeninos del fondo: son los de la actriz Gwyneth Paltrow.

Para más sorpresas, Kaleidoscope es una pieza que dura 1 minuto y 52 segundos, acompañada de un tierno sonido de piano con la voz de Barack Obama, el expresidente de los EE.UU. No estaba cantando, sino que se trata de unos audios recogidos de una intervención suya durante el funeral de un sacerdote asesinado en Charlestone.

Noel Gallagher y Merry Clayton aparecían en la balada Up&Up, donde Gallagher se encargaba de los arreglos de guitarra y Clayton hacía los coros. Con casi 7 minutos de duración, la agrupación cerraba así el disco que al fin representaba su identidad musical.

No solo afrontaron las críticas de la prensa y los fans, sino que en 2018 publicaron su documental A Head Full of Dreams, para hacer un repaso de la historia de la agrupación y de paso explicar la necesidad de crear su disco homónimo.

Sin duda, el mensaje que lanzó el grupo con el disco se resumía en hacer música para disfrutar y no tener en cuenta las malas críticas. No a todo el mundo le puede gustar lo que haces. Por esa razón en diversas entrevistas, los británicos repetían lo mismo: "Este disco representa la bondad, la gente positiva y habla del poder del amor, porque el amor es poderoso".