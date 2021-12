10 películas navideñas y románticas que puedes ver con tu pareja este fin de semana en Netflix

Ya es diciembre. Lo que quiere decir que se acerca la Navidad. Por fin los amantes de esta época del año podemos empezar a poner el árbol de Navidad y cualquier otro decorado especial. Lo que sea para adornar con bonitas luces nuestro hogar.

Pero lo que realmente nos gusta es el comienzo de la temporada de películas navideñas y románticas. Y qué mejor plan que verlas este fin de semana con tu pareja, con una mantita para no tener frío y disfrutando de un buen día lleno de amor con muchas risas. Bueno, y si no tienes pareja puedes verlas sin compañía o con amigos.

Por esa razón os dejamos una lista de 10 películas de comedia romántica y navideña en Netflix para ver este fin de semana. Así que toma nota de los siguientes títulos:

1. Love Actually

¿Quién no ha visto Love Actually a estas alturas? Si todavía no la has visto, apúntatela en tu lista de la plataforma de contenidos porque es un clasicazo. La película, dirigida por Richard Curtis y estrenada en 2003, cuenta con grandes actores: Hugh Grant, Keira Knightley, Alan Rickman, Colin Firth, Rowan Atkinson y Emma Thompson entre otros. Una serie de personajes que se terminan enamorando de distintas maneras, unas graciosas y otras muy emotivas. Pero lo más especial de todos los enamoramientos es que ocurren en la época de Navidad.



2. Serendipity

Esta película es otro clásico en la categoría de películas navideñas ñoñas. Serendipity, estrenada en 2001, ha sido dirigida por Peter Chelsom, conocido también por haber dirigido la película Hannah Montana: La película. Además, cuenta con John Cusack y Kate Beckinsale como los actores principales para la cinta. La historia se basa en una pareja que se conocen por casualidad en un centro comercial por Navidad. Ambos empiezan a sentir mucha química, comienzan a conocerse brevemente y en el momento de la despedida, Sara (Kate Beckinsale) que cree mucho en el destino le propone un juego para comprobar si se reencontrarán más tarde. No voy a seguir contando, el resto lo tienes que mirar tú.

Kate Beckinsale y John Cusack durante el estreno de Serendipity. / eff Vespa Archive/WireImage

3. Last Christmas

Es el turno de Last Christmas. Para ver esta película es recomendable tener una caja de pañuelos al lado porque seguro que te vas a emocionar un montón. Esta película de comedia romántica ha sido dirigida por Paul Feig y escrita por Emma Thompson y Bryony Kimmings. Además, cuenta con Emilia Clarke, de Juego de Tronos, Henry Golding y Michelle Yeoh en su reparto. Kate (Emilia Clarke) acepta un nuevo trabajo: ser elfo de Santa Claus en un centro comercial. Una decisión muy impulsiva de esta joven, pero que le cambiará la vida a bien. Aquí es donde entra Henry Golding interpretando a Tom, el chico que conoce en su nueva etapa.

4. Atrapado en Navidad

El nombre en inglés es The Spirit of Christmas (2015) y se trata de otra película romántica ambientada en Navidad. La cinta, dirigida por David Jackson, cuenta la historia de Kate Jordan (Jen Lilley), una joven abogada que visita Vermont doce días antes de Navidad por asuntos de trabajo. Al llegar, descubre una leyenda sobre el lugar al que acude: un fantasma que aparece por Navidad. Muy interesante de ver.

5. Herencia Navideña

Esta película navideña, de 2017, con rasgos de comedia dramática te enganchará desde el primer minuto. El filme ha sido dirigida por Ernie Barbarash y cuenta con Andie MacDowell, Eliza Taylor y Jake Lacy en el reparto. La historia habla sobre el patrimonio familiar que está apunto de heredar la protagonista, Ellen Langford (Eliza Taylor), pero antes tendrá que visitar el pueblo de su padre para nutrirse de valores importantes como el esfuerzo y la humildad.

6. Cambio de princesa

¿Y qué me decís de esta comedia romántica y navideña que protagoniza Vanessa Hudgens, una de las estrellas de Disney. El filme está dirigido por Mike Rohl y cuenta la historia de Stacy (Vanessa Hudgens), una repostera de Chicago, y de Margaret, una princesa, que intercambian sus vidas durante las navidades al descubrir que son gemelas. Este intercambio les cambiará la vida por completo. Si te gusta esta película, después puedes continuar con Requetecambio de princesa y (Re) cambio de princesa, parte 2.

7. The Holiday

Esta película en la que sale Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black no puede faltar en tu lista. Dos mujeres que no han tenido 'suerte' en el amor experimentarán un gran cambio en sus vidas tras un intercambio de residencias durante dos semanas en Navidad. ¿De qué se tratará? La tendrás que ver para saberlo.

8. Un castillo por Navidad

A esta película de comedia navideña de 2021 tampoco puede faltarle el romance. Cuenta la historia de una famosa escritora norteamericana (Brooke Shields) que huye a Escocia para alejarse de un barullo en su país. Una vez instalada ahí, se quiere comprar un castillo, sin embargo, no lo tendrá muy fácil. Deberías de verla para saber más.

9. ¡Qué duro es el amor!

¡Qué duro es el amor! es la comedia navideña con la que nos podemos llegar a identificar en algunas ocasiones. La cinta, dirigida por Hernán Jiménez García, trata diversos temas: el amor, las aplicaciones de citas y la soledad. Muy recomendada.

10. Un príncipe por Navidad

Esta comedia romántica y navideña cuenta la historia de Amber (Rose Mclver), una periodista que acepta la oportunidad de cubrir un importante evento real en Europa. El principal rumor que empieza a correr es que el príncipe Richard (Ben Lamb) no quiere convertirse en Rey. De esta manera, Amber utilizará sus estrategias periodísticas para dar con tal información. Tendrás que verla para conocer cómo avanza la trama...