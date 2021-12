Miley Cyrus, Ava Max y Doja Cat, entre los artistas menores de 30 más influyentes para Forbes

Forbes ha presentado su décima lista anual con los menores de 30 años que marcarán el futuro. Un directorio mundial con jóvenes emprendedores de todo el mundo que se ha convertido ya en toda una referencia y que en el apartado musical convierte a Miley Cyrus, Ava Max, Roddy Ricch o Doja Cat en los líderes de toda una generación.

Precisamente la estadounidense Miley Cyrus fue la encargada hace algunos días de avanzar lo que estaba a punto de llegar. En sus redes sociales ha bromeado con su elección que probablemente sea la última ya que recientemente acaba de cumplir 29 y está en la frontera de sobrepasar la selección de la popular revista económica y de sociedad.

La solista también dejó algunas imágenes de la sesión de fotos en la que explica que para ella es un auténtico privilegio formar parte de esta lista haciendo lo que siempre soñó con hacer: componer canciones y entretener al mundo con su música. Las fotografías de su portada son espectaculares.

Los nombres de Miley Cyrus, Ava Max, Roddy Ricch o Doja Cat no son los únicos conocidos para el gran público de nuestro país que aparecen en la lista Forbes menores de 30. En el ranking musical elaborado por la publicación aparecen también Megan Thee Stallion, Selena Gomez, Saweetie, Conan Gray (el solista más joven de los elegidos con apenas 21 años) o los chicos de CNCO (Richard Camacho, Erick Brian Colon, Zabdiel DeJesus, Joel Pimentel y Christopher Velez).

Debido al impacto mundial que viene teniendo cada uno de sus movimientos en los últimos años entre los artistas más influyentes de Estados Unidos, resulta extraño no encontrar en este listado a una española como Rosalía cuya proyección internacional está fuera de toda duda.

"La comunidad Under 30 es un motor económico de emprendimiento en todo el mundo y un barómetro de talentos emergentes" explicó Randall Lane, director de contenido de Forbes y padre del movimiento Under 30. “A pesar de la pandemia, la recesión mundial y el movimiento por la justicia social en los Estados Unidos, los jóvenes empresarios de hoy son tan emprendedores como siempre, comprometidos con resolver los problemas del mundo y diseñar un camino a seguir que nos beneficie a todos”. No les perderemos de vista.