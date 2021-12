‘Formentera’ de Aitana, ‘Granada’ de Supersubmarina y otras canciones para viajar por nuestra geografía

Aitana y Nicki Nicole han conseguido acaparar los focos de la actualidad musical con una espectacular colaboración que está triunfando en sus primeras horas de vida. Las dos solistas han dado forma a un hit se mire por donde se mire. Formentera tiene una clara intención de irrumpir fuerte en el mercado latino, por eso es tan importante la presencia de Nicki Nicole en el tema. Y no es una colaboración forzada. No hay que ser un lince para saber que se forjó en esa cena que la española y la argentina compartieron en una azotea de Madrid junto a la actriz Ester Expósito.

La cantante catalana parece haberle encontrado el gusto a viajar por todo el mundo a través de los títulos de sus canciones. Hace un tiempo ya publicó Berlín y ahora le ha llegado el turno a Formentera, tema para el que ha contado con sus productores de confianza, Andrés Torres y Mauricio Rengifo (mitad de Cali y El Dandee). Lleva tiempo trabajando con ellos y en su tercer trabajo discográfico vuelven a tener gran parte de la responsabilidad creativa. De momento, habrá que esperar. Falta mucho para escuchar el disco completo, pero los dos primeros avances señalan claramente los derroteros que tomará la vocalista en su nueva era.

Pero Aitana no es la primera (ni será la última) que publique un tema con nombre propio de nuestro país. En los últimos años hemos disfrutado de muchísimas canciones emblemáticas que se han convertido en himnos para muchas ciudades e islas de nuestra geografía.

Hacer un listado de menciones a rincones especiales o a lugares históricos que aparecen en las letras sería un trabajo casi inabordable (seguro que a más de uno le ha venido ya a la mente lo de la Puerta de Alcalá...). Pero no nos resistimos a elegir algunas de nuestras favoritas para viajar en este puente de diciembre a través de la música de nuestros artistas preferidos.

Formentera - Aitana y Nicki Nicole

¿Hay algo de Formentera en la colaboración de Aitana y Nicki Nicole? Obviamente el espíritu de la canción es un homenaje al recuerdo de un viaje de verano a la preciosa isla balear y a esa banda sonora que protagoniza la isla más cercana de Ibiza.

Como decíamos y como era de esperar, la noticia ha dado lugar a una auténtica revolución entre sus fans. Además, la propia Aitana ha confesado en Twitter que Formentera sonará en sus conciertos en el Palau Santi Jordi de Barcelona el 4 de diciembre y en el Wizink Center de Madrid el día 7 del mismo mes.

Granada - Supersubmarina

"Del Veleta a Sacromonte sin mirar / Podría viajar / a Graná con mi nave espacial / Y el paseo de los tristes, alegrar / Si te pones a bailar / Las estrellas nos alambran al pasar (¡Ey!)" dice la letra de esta auténtica joya de la música de nuestro país a cargo de Supersubmarina.

Una oda a la ciudad nazarí en apenas un par de estrofas que ha inspirado a miles de personas a disfrutar de los increíbles paisajes de Granada.

Barcelona - Freddie Mercury y Montserrat Caballé

Una pieza maestra. Una joya de la orquestación: música pop y clásica se dan la mano para reivindicar la belleza de una ciudad como Barcelona que sonó en todo el mundo gracias a la colaboración de Freddie Mercury y Montserrat Caballé. "Barcelona / It was the first time that we met / Barcelona / How can I forget / The moment that you stepped into the room / You took my breath away"

Sevilla - Miguel Bosé

"El corazon que a Triana va, nunca volvera, Sevilla..." es una de las frases más impactantes de la discografía de Miguel Bosé y que puede resumir el encanto de una ciudad que aparece fielmente reflejada en algunos trazos de esta canción.

Ferrol - Los Limones

Uno sabe a qué generación pertenece si ha cantado a pleno pulmón esta descomunal canción de Los Limones dedicada a Ferrol. "Sé que aquí nací / Y aquí quiero quedarme / Aquí está mi hogar / Donde se acaba el mar" suena junto a las gaitas que dan vida y personalidad a este temazo.

Pongamos que hablo de Madrid - Joaquín Sabina

Una historia de amor y odio para cerrar nuestro resumido viaje por nuestra geografía. Como ya decíamos faltarán muchas y podéis recordárnoslas en nuestros comentarios. Han sido decenas los artistas que han cantado este temazo de Joaquín Sabina pero si nos tenemos que quedar con otra versión que no sea la original sería la versión de Antonio Flores.

Curiosamente, la canción tiene hasta una versión del propio Joaquín Sabina que cambió la estrofa final: de la original "Cuando la muerte venga a visitarme, que a mí me lleven al sur donde nací, aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid" a la nueva "Cuando la muerte venga a visitarme, no me despiertes, déjame dormir; aquí he vivido, aquí quiero quedarme, pongamos que hablo de Madrid"