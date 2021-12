¿Quién es Summer Walker, la explosiva artista que igualó el récord de Taylor Swift?

Noviembre fue el mes en el que su nombre resonó en todo el mundo. No todos los días se logra un récord en la industria de la música que hasta la fecha sólo estaba al alcance de divas como Taylor Swift. Hablamos de Summer Walker, un nuevo talento emergente que está haciendo historia en Estados Unidos gracias a su álbum Still over it.

Esta solista que se mueve como pez en el agua en el R&B se quedó a las puertas de lograr un hecho histórico pero las 27 canciones que Drake colocó en la lista Billboard 200 hace tres años siguen siendo un hito casi imposible de batir.

Pero Summer Walker, nombre real de nacimiento de esta joven de 25 años de Atlanta (tiene nombre de artista) se quedó en la nada desdeñable cifra de 18, igualando la marca de Taylor Swift y su disco Lover. Echando un vistazo a los nombres que aparecen en su disco uno entiende que no estamos ante una solista cualquiera.

Lista de canciones que entraron simultáneamente al Billboard 200

No Love (with SZA)

Bitter (with Cardi B)

Ex for a Reason (with JT)

Throw It Away

Reciprocate

Toxic (feat. Lil Durk)

Unloyal (with Ari Lennox)

Constant Bulls**t

You Don’t Know Me

Insane

Circus

4th Baby Mama

Switch a N*gga Out

Closure

Session 33

Screwin (with Omarion)

Broken Promises

Dat Right There (with Pharrell Williams & The Neptunes)

Los humildes orígenes de Summer Walker

Con la presencia de Lil Durk, Parrell Williams, Cardi B o SZA uno podría pensar que estamos ante una de las nuevas protegidas de la industria. Nada más lejos de la realidad. Summer Walker era hasta hace unos años stripper y empresaria de limpieza de hogares. Unos orígenes que nos recuerdan a los de otra artista que conmocionó el mundo del hip-hop: Cardi B.

Como muchos de los artistas que triunfan hoy en día, Summer comenzó subiendo versiones de canciones a Youtube hasta que un sello discográfico, LoveRenaissance, se interesó por su voz y le produjo un primer EP o mixtape llamado Last day of Summer. Han pasado apenas unos años desde entonces y esta joven artista ha conseguido ya hacer historia en la lista de singles y encabezar la de álbumes. Todo con apenas dos trabajos de estudio en el mercado.

El primero de ellos, Over it, estaba casi compuesto íntegramente por sus composiciones. Para el segundo, Still Over it, se ha rodeado de un equipazo. Y los resultados hablan por sí solos. No son muchas las artistas que pueden presumir de tener una lista de featurings que incluye a nombres como Usher, Drake, Ciara, Pharrell Williams, SZA...

Su voz ya ha sido comparada con la de Beyoncé y no todas las artistas serían capaz de resistir la comparación. Summer Walker de momento lo hace y está llamando a las puertas del éxito en todo el mundo. De momento ya se ha convertido en la nueva reina del R&B.

Para comenzar a descubrirla te recomendamos algunos de sus hits como Girls need love, Body, Playing games o cualquiera de las 18 antes mencionadas que están triunfando en este 2021. ¡Temazos!