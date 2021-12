12 canciones para despedir el otoño y dar la bienvenida al invierno

Ya está aquí diciembre. Ahora, queda muy poco para despedir el otoño y dar la bienvenida al invierno, la época más fría del año. Es verdad que el invierno empieza concretamente el 21 de diciembre, por lo que debes de aprovechar muy bien los escasos días otoñales que nos quedan.

Después, dejaremos de ver hojas por el suelo para comenzar con la etapa de árboles secos y temperaturas bajas. Por esa razón debemos de tener más cuidado en no pillar ningún constipado. Sin embargo, el invierno coincide con la Navidad, por lo que es más especial.

Para entrar en calor, hemos preparado una lista de canciones sin distinción de géneros que sirven para dar la bienvenida al invierno. Artistas como Taylor Swift, The Rolling Stones, Jarabe de Palo o Zahara serán tu banda sonora en esta época del año. ¡Toma nota de los siguientes 12 temazos!

1. Taylor Swift - Forever Winter

Qué mejor manera de empezar el invierno escuchando este tema de Taylor Swift. Forever Winter es una de las nuevas canciones que la norteamericana incluyó en la reedición de su disco, Red (Taylor's Version). Sin duda, te hará empatizar con la historia que cuenta Swift a través de este sencillo. Te tocará tu coranzoncito.

2. Ariana Grande - Winter Things

¿Y qué me decís de esta canción de Ariana Grande? La cantante de Florida incluyó este tema en su disco, Christmas & Chill (2015) y se rumoreaba que estaba dedicado a su expareja, el bailarín Ricky Alvarez. La letra de la canción es muy tierna, ya que habla de las ganas de poder hacer planes navideños o propios del invierno con tu persona favorita.

3. Birdy - Winter

Es el turno de la dulce voz de Birdy. Winter está incluida en el disco Beautiful Lies Deluxe (2016) y es tema muy conmovedor, lleno de ritmos del dream pop. "Detrás de todo lo que prometiste, puedo ver que ninguno de tus sueños tuvieron tiempo para mi", canta la británica.

4. The Rolling Stones - Winter

Ahora le toca al rock regalarnos alguna canción en referencia al invierno. Los Rolling Stones tienen una y este, Winter, que está incluida en el undécimo álbum de estudio: Goats Head Soup (1973). La canción que nunca ha sido interpretada en directo ni incluida en otro disco recopilatorio también hace alusión a la Navidad.

5. The Doors - Wintertime Love

Dentro del disco llamado Waiting for the Sun (1968), The Doors nos trae esta bonita canción que hace alusión al amor en tiempos de invierno. Si tienes a esa personita especial le puedes dedicar este tema. "Ven conmigo a bailar, querida. El invierno es tan frío este año. Eres tan cálido. Para ser mi amor de invierno", dice Jim Morrinson.

6. The Cure - Winter

Three Imaginary Boys (1979), el álbum debut de The Cure, incluye este tema. Aunque podemos decir que está incluido dentro del disco 2 ya que Three Imaginary Boys se remasterizó en 2004. Y por qué no entrar en calor con un poco de rock británico.

7. Zahara - Del invierno

Zahara nos trae este tema nostálgico de su tercer álbum de estudio, La Pareja Tóxica (2011). Del invierno es una canción que retrata los recuerdos de un amor pasado, para sentir la nostalgia de aquellos buenos momentos vividos. Un tema que congenia muy bien con esta época del año.

8. David Otero / Carlos Sadness - Manuscrito en invierno

David Otero, acompañado de la voz de Carlos Sadness, nos regala esta canción que está incluida en el disco de Otero llamado Otero y Yo (2021). Este tierno tema nos arropa y nos adentra en la historia de amor que ambos artistas cantan con mucho sentimiento.

9. Pablo Lopez - El Invierno Nos Guarda

Es el turno de Pablo López con su canción incluida en su segundo álbum de estudio, El Mundo Y Los Amantes Inocentes (2015). Seguro que con esta romántica canción te vas a olvidar del frío.

10. M-Clan - Canción del invierno

La voz rasgada de Carlos Tarque de M-Clan nos canta Canción del Invierno de su quinto álbum de estudio, Memorias de un espantapájaros (2008). 6 minutos de melancolía por ese amor efímero que echas de menos.

11. Jarabe de Palo / Antonio Orozco - Frío

Pau Donés nos rompe el corazón con esta balada de su disco ¿Y Ahora Qué Hacemos? (2011). Y lo hace acompañado de Antonio Orozco para poner su esencia en este tema que congela el alma de quien lo escuche. Así que si la escuchas, al menos abrígate bien y disfruta del momento.

12. Dani Fernández - Frío

Por último, tenemos este tema de Dani Fernández que te llega directamente al corazón. Una canción que nos habla de cómo una relación se enfría hasta el punto de perder a tu pareja y aún así mantener las esperanzas de volver con ese amor.