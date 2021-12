Tras el encontronazo de Cristina Porta y Julen de la Guerra en ‘Secret Story’ parece que se alejan más todavía

Las últimas nominaciones de Secret Story han dejado la casa revuelta. El hecho de que, por parejas, tuvieran que ir decidiendo quién de los dos era inmune y quién nominado directo, tensó las relaciones. Sobre todo, entre Luca Onestini y Cristina Porta cuando él decidió sacrificarse para salvar a su chica y no tuvo el agradecimiento que esperaba.

Cuando llegó la hora de los posicionamientos estalló la bronca entre Cristina y Julen de la Guerra que parecen cada día más alejados.

"Mi relación es cero, la impresión que me da es negativa. Le hizo la trece catorce a Adara, a Miguel y mi opinión es que se lo está haciendo a Luca", señalaba Julen cuando vio que Cristina se colocaba detrás de él.

Un pique continuo

El pique entre ellos continuó durante toda la gala. “Te quiero pedir consejo porque al final, tú te dedicas a esto, a vender en televisión historias de amor. Yo no opino de vuestra relación, pero, ¿él ha estado conociendo a chicas en televisión o me lo invento?”, preguntaba Cristina haciendo referencia a su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa.

“Solamente te digo que me enseñes a cómo puedo fingir solo lo bueno porque, para mí, lo que he sentido fuera, que yo nunca he tenido una relación pública, siento cosas buenas, siento cosas malas y para mí el amor también a veces es no comprenderse. Enhorabuena, a los que juzgáis mi historia de amor, si son vuestras relaciones perfectas, la mía no y eso no significa que no le quiera, le quiero muchísimo. Métete en tu relación y no en la mía”, le pedía a su compañero.

Y claro, semejantes palabras no podían quedarse sin réplica. “Cristina, guapa, el otro día cuando tú te estabas descojonando de la decisión que yo tomé, ¿sabes cómo se llama eso? ¿lo que te está pasando a ti con Luca ahora mismo? Esto se llama justicia poética”, le respondía Julen haciendo referencia al día en el que ella y Luca se echaron a reir cuando él estaba hecho polvo contando que había tomado una mala decisión cuando optó por no utilizar su poder de intercambio para sacar de las nominaciones a su chica.

“Cuando tú te ríes de las desgracias, del malestar de alguien, ¿qué pasa?... Que la vida es así, no te puedes reir de nadie porque a la semana siguiente vas tú y es lo que te ha pasado a ti. Mi opinión es que le hiciste la tres catorce a Miguel, le hiciste la tres catorce a Adara y le estás haciendo la tres catorce a Luca”, le repitió una vez más Julen.

Con el apoyo de su chica

Y Sandra no dudó en respaldar a su chico. “Tú eres una persona que, si Luca no viene a comerte el culo, tú no te bajas del burro. Lo estamos viviendo porque estamos conviviendo contigo”, le decía a su única compañera en la casa.

Y no se quedó ahí porque ya que estaba, decidió desahogarse del todo: “Luca, ¿sabes lo que es una tres catorce? Ahora sí voy a malmeter, pienso que se está acabando esto y que ya no te necesita, y ya está, eso es lo que pienso. La tres catorce es eso”.

Hacía referencia a lo de malmeter por unos tuits que habían leído en la casa. Uno de ellos le preguntaba a Sandra por qué malmetía tanto contra Cristina a Luca. “Lo único que le dije a Luca el otro día es que Cristina no era como de hablar las cosas, y ya está, pero no he dicho más de su relación”, contestó ella.

Julen también tenía tuit. Uno en el que le preguntaban si no creía que ya era mayorcito para solucionar los problemas tirándose pedos y criticando por detrás. “Tengo 25 años y no voy a engañar a nadie, creo que en estos tres meses se me ha visto que soy un poco más infantil que el resto, no sé si es la palabra, yo soy así para lo bueno y para lo malo”.

“Estamos conviviendo, yo no me he tirado un pedo delante de nadie”, le reprochaba la periodista. “Tú no te tiras pedos, pero tienes un volumen de voz que al chico de sonido le tienes ya un poco cansado”, le contestaba Julen.

Está claro que la relación entre Cristina, Julen y Sandra no tiene pinta de que vaya a mejorar lo que queda de programa. Y las chicas no es fácil que encuentren puntos de conexión cuando sus chicos están nominados y se enfrentan a la expulsión esta semana.