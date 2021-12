Luca, contra Cristina en ‘Secret Story’: “Yo he hablado de la relación entre dos personas, tú de nominaciones”

Cuando parece que tenemos contraladas las reglas del juego en Secret Story, llega la organización para cambiarlas radicalmente. Eso es lo que ha sucedido esta semana con el sistema de nominaciones. Parecía un regalo, pero nunca las cosas son lo que parecen. La cosa consistiía en formar parejas y decidir cuál de los dos se quedaba como nominado. Hubo de todo y trajo más de un problema.

Una de las sorpresas fue la de Luca Onestini y Cristina Porta, que pese a acabar como todo el mundo pensaba que lo haría -él nominado quitándole la carga de su octava nominación a ella-, acababa con un pequeño drama entre ellos. Y como la mayoría de cosas del reality, no pasaba ante las cámaras de la gala.

Pasó después del momento de la decisión, en el que antes de abandonar la sala se podía oír como el italiano le decía a su chica que "no entendía nada". Jorge Javier, acostumbrado de sobra a su trabajo, no se perdió la frase y le dio la importancia que sabía que iba a tener. Sin embargo, el programa llegaba irremediablemente a su final y no dio tiempo de sacarlo en la gala… Pero sí en el canal oficial de 24h.

❤️ Siii, ha sido un malentendido tonto#SecretGala12 pic.twitter.com/xLBd3i4c9T — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 3, 2021

Una vez finalizado el programa, él volvía a la casa con su condición de nominado y ella, de inmune. Un final feliz en el que ella podría descansar una semana de la presión de tener la posibilidad de acabar fuera de la casa y él, podría aferrarse a que nunca ha pasado de la primera salvación y por lo tanto nunca ha llegado a estar realmente contra las cuerdas. Pero no fue así.

El radical enfado de Luca con Cristina

Ya desde el momento de la nominación estaba claro que algo no iba bien. El hermano de Gianmarco estaba tenso, sin escuchar a su pareja, y finalmente quiso aparentar que fue para poder explicar de manera correcta su gran sacrificio por ser fiel a sus sentimientos. Algo que Cristina no valoró suficiente.

Una vez desconectados con el plató, Cristina acudía a Luis Rollán para contarle su preocupación. Luca estaba extraño, ni si quiera hablando con Julen y Gemeliers demostraba lo contrario. ¿La razón? La respuesta de Porta a su gesto desinteresado no le gustó nada de nada. Y es que la periodista deportiva, más allá de agradecérselo en primer lugar, quiso sacar pecho y contarle antes de nada a Jorge Javier por qué era una buena decisión la que su chico había tomado por ella.

El cálculo de Cristina para llegar a la final fue más que evidente, algo que a Luca no le gustó demasiado en un momento tan crítico como ese. Y en su conversación, lejos de solucionarlo, siguió dándole vueltas al tema. "Me esperaba un poco más de corazón" o "Yo estoy hablando de una relación entre dos personas, tú de nominaciones", le recriminó el italiano entre otras cosas.

Lo cierto es que Cristina, lejos de recular, intentó hablar con él a su manera aunque no lo logró. "Yo ya no sé qué hacer, ni qué decir", soltaba ella mientras cada uno cruzaba puertas opuestas de la casa. Sin duda, un varapalo sin arreglar que, sumado a los últimos problemas de la pareja, podrían estar adelantando un final fatal para su amor. ¿Lo arreglarán antes de la gala del domingo, o volverán a ser la comidilla de los próximos vídeos del programa?