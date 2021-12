Uno de los momentos más duros que hemos visto en la cuarta edición de La isla de las tentaciones fue cuando Alejandro vio imágenes de su chica Tania en las que aseguraba que si en ese momento le preguntaran cómo quería abandonar el programa, lo haría sola.

Él se vino abajo y sufrió un ataque de nervios que dejó tocados a sus compañeros. Y no sólo a ellos porque Sandra Barneda ya había explicado que ella no pudo continuar grabando después de aquel momento.

Lo había explicado, pero ahora lo hemos podido ver en El debate de las tentaciones. Tras lo ocurrido con Alejandro, que abandonó la hoguera, aunque luego volvió junto a sus compañeros, Sandra tenía que seguir con la parte del collar del veto. Vemos cómo retoma la grabación, pero le resulta imposible.

La presentadora se derrumba

“Es que es duro para todos. Ella está deseando llevarle ya para la villa”, intenta justificar Josué cuando ve derrumbarse a la presentadora. “Joder, es que es muy duro”, se le oye decir a Sandra entre sollozos.

“Perdonadme chicos, eh. Es que es muy duro. Me ha desmontado Alejandro, me ha desmontado”, decía mientras no podía dejar de llorar y entraba alguien del equipo a atenderla.

Una vez vistas las imágenes, Sandra se ha explicado en el debate. “Es un programa muy complicado y cuando la gente dice que falseamos es que es imposible. Los chicos lo pasan muy mal y yo lo paso mal con ellos. Y lo que pasé con Alejandro fue terrible”, aseguraba.

“Es que tú necesitabas también desahogarte, la contención… el espectador tiene que saberlo, uno está trabajando, pero uno tiene corazón, tiene sentimientos y empatiza con el dolor como tú. Y yo entiendo perfectamente que cuando tú quisieras seguir, a ti se te viniera todo encima”, decía Terelu Campos que empatizaba con lo que había sucedido.

Sandra aseguró que todos se habían desmontado y lo habían pasado fatal. “Sandra en ese momento está trabajando, tiene un papel que tiene que estar muy rígida, no se puede desmontar, no puede dar información de más. Todo eso, en ese momento Sandra, creo que lo estás conteniendo y llega un momento en el que no puedes seguir más con el programa”, añadía Suso Álvarez.

Está claro que cuando se habla de sentimientos, las reacciones son imprevisibles en todos.