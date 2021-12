Si algo ha demostrado La isla de las tentaciones en sus cuatro ediciones es que, es misión imposible empezar el programa con cinco parejas que se declaran su amor incondicional y acabarlo de la misma manera. La infidelidad parece cosa segura cuando se está en el Caribe rodeado de tentaciones y separado de tu pareja.

Ya hemos podido ver cómo Rosario y Álvaro no tardaban en caer y, cada uno en su respectiva villa, encontrar pronto un sustituto. Ella se ha besado con Suso y ahora se está acercando a Simone. Él cayó en los brazos de Sabela y se dejó llevar.

Pero la alarma ha vuelto a sonar y en el último programa de El debate de las tentaciones hemos conocido el nombre del tercero en caer en la tentación y ser infiel a su pareja. Y la verdad, se veía venir.

Entre Gal.la y Nico

Sandra Barneda anunciaba que había sido Gal.la o Nico. A ella la hemos ido viendo acercarse cada día más a Miguel mientras iba decepcionándose con su chico en las hogueras y acababa pidiendo un encuentro con él. A Nico le hemos visto muy cercano a Miriam y dejando caer la posibilidad de que podría haber algo entre ellos.

“Yo creo que va a ser Gal.la aunque esperando que fuera Nico, pero va a ser Gal.la”, aseguraba Terelu Campos antes de que Sandra desvelara el nombre. Isaac Torres, ‘El Lobo’, también apostaba por la chica. “Gal.la, nunca tenías que haber pedido la hoguera de confrontación, eres tú”, aseguraba Belén Esteban.

Sin embargo, Marta Peñate aseguraba que sería Nico. “Sin querer, pero Nico”, apostaba también Suso Álvarez. Después de que cada uno apostara por uno u otro, la presentadora daba paso al vídeo que dejaba constancia de la infidelidad.

"Ahora en serio. ¿Te gusto? ¿Tendrías algo conmigo fuera?", le pregunta Nico a Miriam mientras se daban un baño en el jacuzzi. "Creo que con mis actitudes te lo he demostrado”, contestaba ella antes de lanzarse a darle un abrazo.

“Lo que me pasa es que obviamente yo soy consciente de que tienes pareja", seguía justificándose ella. En ese momento el chico pide que lo mire a los ojos y le pregunta qué es lo que siente en ese momento. No hacen falta palabras, un beso de lo más apasionado lo dice todo. Y mientras, el resto de la villa jalea lo que ha pasado y suena la alarma de la tentación.

Hoguera de confrontación

En el próximo programa veremos qué es lo que pasa en la hoguera de confrontación entre Nico y Gal.la. De momento hemos podido ver un pequeño avance.

"He pedido esta hoguera porque creo que mi relación está en un punto límite, porque creo que Nico ha llegado al tope y creo que si él cree que tiene que seguir adelante que me de sus explicaciones y si quiere seguir respetándome que me lo demuestre", explicaba ella sobre lo que le había llevado a esta situación.

"Nico se ha acercado a Miriam porque ha visto que es una chica que va detrás de él, al final es lo que él quería, alguien a quien poder utilizar para tener más protagonismo en el programa", deja claro sobre lo que ha podido ver en Miriam.

Él parecía que tenía claro que su chica podía haber pedido la hoguera al ver que había traspasado algunos límites de los que se marcaron como pareja