El concursante más polémico de ‘Ven a cenar conmigo’ reaparece en ‘First Dates’: “No te lo voy a perdonar”

Por el restaurante de First Dates han pasado miles de comensales a lo largo de sus 1200 programas. El espacio de citas de Cuatro se ha convertido en uno de los formatos más exitosos del canal, regalándonos algunos de los momentos más divertidos y surrealistas de los últimos años de la televisión.

Por él hemos visto grandes historias de amor, pero también citas que no han acabado en buen puerto. Y es que el espacio de Carlos Sobera es toda una caja de sorpresas. De este modo, también podemos ver en él viejos conocidos que creíamos olvidados. Es el caso de Víctor, uno de los últimos comensales del programa. El joven apareció en el programa de este lunes, 6 de diciembre, para encontrar el amor (y ya de paso trabajo). Y es que no tuvo problema en preguntarle al presentador si tenían un hueco como colaborador.

“Me encantaría llegar a ser presentador, pero como eso está muy alto, me quedaría con ser colaborador en alguna televisión porque me muevo por este mundo y no sería un desacierto” dice el joven a cámara antes de conocer a su cita.

Concursante polémico de Ven a cenar conmigo

Y es que Víctor ya ha tenido sus primeros pinitos en televisión. En febrero de 2020 también apareció en uno de los programas más exitosos de Cuatro: Ven a cenar conmigo. El joven fue uno de los concursantes del espacio, mostrando sus habilidades cocinando y revolucionando a sus compañeros.

Y es que Víctor fue una de las personas que más dio que hablar de toda la historia del concurso, siendo expulsado del propio programa tras insultar gravemente a una de sus compañeras durante su cena. ¿La razón? Le habían puesto tan solo seis puntos como anfitrión el día anterior.

El joven terminó aporreando la puerta de la casa de la concursante al grito de “Eres una sinvergüenza, una ordinaria” y “Esta perra maldita que la voy a llamar ahora mismo”. Seguro que los fans de Ven a cenar conmigo recuerdan ese momento.

Ahora, en First Dates

Casi dos años después, Víctor ha vuelto a la televisión para encontrar el amor. El nombre de su cita ha sido Emilian, una joven de 27 años que ha llamado la atención del ex concursante de Ven a cenar conmigo: “Es como una muñequita y como una Barbie”

De hecho, Víctor sacó todas sus cartas (literalmente) durante la cena. Como brujito que es, quiso leer el futuro a su cita a través de ellas.

Aunque la cita ha transcurrido con normalidad y los dos jóvenes se han llevado de maravilla, Emilian lo ha visto como un amigo en todo momento y finalmente ella ha decidido que no quiere tener una segunda cita con él. "No te lo perdonarán mis fans, has quedado como la mala de España", ha dicho Víctor tras conocer el veredicto.