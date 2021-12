Dani Martín le dedica unas emotivas palabras a Andreu Buenafuente ahora que termina ‘Late Motiv’

A estas alturas ya tenemos claro que Late Motiv llega a su fin. El próximo 23 de diciembre Movistar+ emitirá el último programa del programa que ha tenido al frente a Andreu Buenafuente durante los últimos años. Ahora, el presentador vuelve a su Barcelona natal para estar más tiempo cerca de su familia.

Quedan unos días, pero ya ha empezado la despedida. Dani Martín lo ha querido hacer a través de su Instagram con un emotivo texto en el que deja claro lo que ha significado para él este programa.

“Andreu no se va: termina algo. Seguro que para volver a hacer todo eso que nos llena de cultura, humor, emociones… Qué importantes son los “Buenafuentes” para dar lugar a humoristas, música, crítica. No seguir los cánones establecidos y hacer siempre todo desde lo que él siente que tiene la capacidad de comunicar”, compartía el cantante.

Agradecido con el programa

Le hemos visto en más de una ocasión visitar el programa y siempre disfrutarlo. “Me encanta @latemotivcero. Me ha encantado cada vez que he ido. Siempre he tocado en directo, me han obligado a hacerlo, qué gusto”, añadía sobre el valor que siempre se le ha dado a la música en este programa.

“Pero no estoy triste, estoy feliz y deseando conocer el nuevo hogar en forma de regalo que nos tiene preparados Andreu, que creo que anda en su mejor momento en todos los sentidos. Gracias por acompañarnos y enseñarnos tanto, @andreubuenafuente”, terminaba compartiendo un agradecido invitado al programa.

Unas palabras que han emocionado a muchos que han resaltado el talento de ambos, cada uno en su campo, incluido a Camilo. “Grande Buenafuente!! Tremenda conversa nos echamos cuando estuve allá!! 🙏🏼🙏🏼”, compartía el colombiano.

Un sentir que comparten muchos, pero que no todos han sabido expresar con tanta rotundidad como Dani.