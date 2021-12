Alejandro Sanz, nervioso ante el inminente lanzamiento de su nuevo trabajo, ‘SANZ’

Este 10 de diciembre va a ser un día especial en la vida de Alejandro Sanz. Es la fecha que ha elegido para lanzar su nuevo disco, el que lleva por título su apellido, el que le ha hecho volver a sus orígenes, a sus raíces.

De ahí que haya decidido presentarlo ante la prensa, un día antes, en el barrio de su infancia, Moratalaz. Allí vivía cuando en 1991 publicó Viviendo deprisa sin saber todo lo que se le venía encima. Qué mejor sitio para un lanzamiento que llega cargado de recuerdos.

Hace dos años, el cantante decidió dejar Miami para volver a vivir en Madrid. Esa vuelta a casa ha marcado este trabajo que viene cargado de nostalgia y que podremos conocer esta misma semana.

El disco 19 de su carrera

SANZ será el decimonoveno álbum de su carrera. “Todo lo que he vivido me ha servido para hacer este disco, que es básicamente para mí”, explicaba en una entrevista con El País Semanal.

Cogió una vieja guitarra por casa cuando estaba confinado y harto ya del patinaje artístico, la cocina asiática o las muchas cosas que probó en esos días. Se puso a componer y salió este disco que han producido Javier Limón y Alfonso Pérez.

Entre esas dos canciones nos encontramos con la primera canción que canta Alejandro sin haber compuesto él, Y ya te quería. Es de su padrino, Manuel Alejandro del que llevaba años separado. “Es la primera vez que grabo un tema que no es mío. Ha sido muy bello redescubrirle, como persona, como músico y como amigo”.

Otra persona importante que tiene presencia en el disco es Paco de Lucía. De él recuperó una estrofa que dejó el músico al morir y ha creado La Rosa, una bella canción que, como recoge la entrevista, Malú asegura que ya conocía.

Sin duda, se trata de un disco que tiene mucho de casa, de aquí. “España es el secreto mejor guardado, se vive como en ningún sitio. Nos quejamos mucho, hay gente que pasa calamidades, pero la calidad de vida es muy buena y los servicios que se dan son, en general, muy buenos: la sanidad, la educación, los subsidios… Sé que hay quien no está de acuerdo, pero me gustaría que vivieran fuera un tiempo. Aquí se ayuda a la gente. Ese espíritu a veces catastrofista de los españoles me lo haría mirar”, admite el cantante.

Exposición

El disco no llega solo sino acompañado de una experiencia única, Sanz Desde El Espejo, una exposición flash que podremos ver en la Calle Sandoval, 3, de Madrid hasta el próximo 12 de diciembre y que nos permite descubrir el universo del cantante de una manera cercana y directa.

Se trata de una muestra inédita de elementos y contenidos que acercan al visitante al mundo creativo del artista, ayudándole a entender el contexto en el que fue concebido SANZ, su nuevo trabajo.

Objetos que dan forma a una vida entregada por completo a la música desde hace ya más de tres décadas y que dibujan una vida donde el alma ha sido protagonista.

Nervios

Alejandro ha comenzado la cuenta atrás para el gran día en el que podamos escuchar sus nuevas 10 canciones y sí, pese a la veteranía, hay nervios.

“Cruzarse de brazos es una buena técnica para disimular mis ganas/nervios de que escuchéis #SANZ. Diez canciones que me definen y dibujan mi yo, desde mis inicios, hasta hoy. Tomen asiento, busquen su lugar, 10 historias de mi vida buscan su libertad. #SANZ 10.12.21 🙌”, escribía en redes.

Y claro, como era de esperar, ya hay muchos ansiosos porque llegue el día.

Aurora Carbonell: 10 ❤️ son 💫

Nuria Fergó: Alejandro ❤️

GianMarco: Hermano querido✨🙏🏼todo lo mejor!

Nagore Robles: Deseando escucharte con los brazos abiertos😍

Jon Kortajarena: Ready!

Pitingo: 🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽❤️ Seguro será un exitazo. Abrazos

Aunque si hay alguien orgullosa de este trabajo es su chica, Rachel Valdés, que algo habrá tenido que ver en este giro artístico que incluye exposición. “Orgullosa de ti amor ❤️”, le escribía en redes.