Shawn Mendes incluye a Bilbao en su gira ‘Wonder: The World Tour’

Buenas noticias para los seguidores de Shawn Mendes. El artista ha aparecido en redes sociales para anunciar las nuevas fechas que se han añadido a la larga lista de conciertos que forman la gira Wonder: The World Tour. Y sí, España contará con un concierto más.

De la mano de LOS40, el canadiense pasará por el Bilbao Exhibition Center (BEC) de la ciudad vasca el próximo 15 de mayo de 2022, un día después de su concierto en Barcelona y cinco días antes de su concierto en Madrid. De este modo, Shawn estará los días 14, 15 y 20 de mayo en nuestro país.

La noticia ha llegado hace unas horas cuando el artista ha compartido una publicación en sus redes sociales en las que anunciaba las nuevas fechas por Europa. Rotterdam, Dublín, Milán y Bilbao han sido las ciudades que se han sumado.

Pero, ¿cuándo salen a la venta las entradas para el concierto en el BEC? Podrás hacerte con ella a partir del martes 14 de diciembre a las 10:00 horas en Doctormusic.com y entradas.com. Las entradas de asiento reservado tendrán un precio de 54, 62, 68 y 74 euros. Las entradas de Pista Pit, de 115 euros (sin gastos de distribución incluidos). Además, también podrán adquirirse packs vips. Cada comprador podrá hacerse con un máximo de seis entradas por compra. Un dato importante a añadir es que los menores de 16 años irán acompañados de un adulto responsable.

Aunque si tienes el acceso de preventa de FirstAccess, podrás hacerte con la entrada el 11 de diciembre a partir de las 10:00 horas. La preventa acabará el 12 de diciembre a las 8:00 horas. Para los miembros del ShawnAccess, la preventa estará habilitada también el 12 de diciembre entre las 10:00 horas y las 22:00 horas.

Cartel del concierto de Shawn Mendes en Bilbao en 2022 / Foto cedida

Wonder: The World Tour será la gira con la que Shawn Mendes ofrezca las canciones de su álbum Wonder en directo. Un álbum que debutó en el número 1 del Billboard Top 200. No es de extrañar que todos estén deseando disfrutar de todo este repertorio en directo. Además, King Princess se unirá al artista como invitada de sus conciertos, por lo que sus fans llegarán al espectáculo del canadiense con la adrenalina por las nubes.

Y tú, ¿estás listo/a para disfrutar del paso de nuestro protagonista por España? En LOS40 no vamo sa perdérnoslo.