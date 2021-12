Arcane, el nuevo éxito de Netflix que supera a ‘El juego del calamar’ y ‘Juego de Tronos’

La serie Arcane de Netflix ha cumplido un mes desde que salió a la luz en la plataforma de vídeo. La noticia llegó cuando se confirmó al grupo de música que pondría la banda sonora de la serie: Imagine Dragons. Así es. Tal y como informamos, la banda estadounidense lanzaba el pasado jueves, 28 de octubre, su single Enemy para convertirse en el soundtrack de Arcane.

El 6 de noviembre, la nueva serie de Riot Games se estrenaba y desde entonces ha ido ganando reputación hasta colocarse en la lista de las series que más está arrasando en la gran plataforma de contenidos. De hecho, hoy en día se convierte en la serie de la que más se habla en redes sociales y la que supera a El juego del calamar y Juego de Tronos en puntuaciones según IMDb, la base de datos de series y películas.

El juego del calamar tiene un 8.1/10 tras haber sido valorada por 335.599 usuarios de IMDb. Juego de Tronos consigue una puntuación de 9.2/10 con 2 millones de usuarios que han votado. Mientras que Arcane se posiciona en primera posición con una nota de 9.3/10 gracias a las 89.246 votaciones. Es más, el 68,5% de las votaciones consideran que esta serie se merece un 10/10 de nota.

Ahora, los fans de Arcane, tanto por el juego League of Legends (LOL) como por la serie, han llenado Twitter de mensajes positivos sobre la misma. Muchos de esos comentarios abordan temas como los detalles que aparecen en la serie, sobre los personajes, la crítica que hace Arcane o aspectos más técnicos de producción.

Qué sabemos de Arcane y por qué ha gustado mucho al público

Lejos de spoilear, lo primero que debemos de hacer es contextualizar esta serie. Arcane es una adaptación del videojuego League of Legends, por lo que la serie trata la historia de confrontación entre dos ciudades: Piltover, la zona rica, y Zaun que corresponde a ser un suburbio. La rivalidad de estas dos ciudades da como consecuencia la división de familias y amigos. Sin embargo, la serie desarrolla la esencia de los siguientes personajes: Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce, Ekko, Singed, Viktor, Heimerdinger y Vander.

La serie consta de un total de 9 capítulos, los cuales están divididos en tres actos de tres capítulos. Esta división corresponde con la evolución de Jinx que experimentará a lo largo de la serie. Aquí, veremos crecer a las hermanas Vi y Jinx, conocida primero como Powder, que se convertirán en las protagonistas de la trama.

Tenía muchas ganas de ver esta serie por las excelentes críticas y aunque apenas he jugado al lol ni falta que hace. Una historia muy currada de sobrevivir en los bajos fondos, ricos y pobres, violencia, progreso, pérdida y sufrimiento. ¡Una auténtica pasada Arcane! pic.twitter.com/y6uLbIf4x1 — David (@DeividSith) December 2, 2021

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de la serie son los aspectos más visibles de la animación. Empezamos con la estética de la serie: la fotografía, el diseño de los personajes y sus expresiones y los colores de la escenografía. Gran parte de ellos representaba una temática diferente. Por ejemplo, en el primer capítulo cuando Vi y Jinx se encuentran con Vander, el color que predomina en la escena es el rojo y simboliza la violencia.

Otros elementos que también han gustado al público son los planos que se dejan ver en la serie. Todos ellos llenos de historia, fantasía, batallas y diversidad de emociones de los personajes principales. Porque de alguna forma las emociones en cuestión provocan una reacción en el espectador y por eso se mete rápidamente en la historia. Esto es así porque muchos de los usuarios han asegurado que después de ver la serie le han dado ganas de jugar al LOL.

Esto último se convierte en una razón más para definir a Arcane como una de las mejores series de animación de la plataforma de streaming. Porque es una serie que ha funcionado muy bien para aquellos que están familiarizados con el juego como para los que no.

Después de la respuesta positiva a la primera temporada de Arcane, lo que nos queda por ahora es esperar a que la producción de la segunda temporada llegue lo más pronto posible. Estamos seguros de que cumplirá con las altas expectativas de los fans. Si todavía no has visto Arcane, no te olvides de apuntártela en tu lista de series pendientes. Ya verás que no te arrepentirás...