Samantha Hudson: “Estoy en una lucha personal para que la gente me considere cantante”

Samantha Hudson es divertida, provocadora, elocuente, revolucionaria y tiene mucho sentido del humor. Con tan solo 22 años, esta joven se ha convertido en uno de los rostros revelación del año. Aunque lleva desde que era adolescente dando que hablar (con 15 años saltó a la fama en internet por su tema Maricón), ha sido este 2021 cuando ha sido conocida por gran parte del público gracias a su paso por MasterChef, su invitación a Pasapalabra, su podcast con Netflix y su nuevo disco Liquidación Total.

Samantha cierra un año redondo con la publicación de su segundo álbum de estudio y el estreno de su propio programa especial para Atresmedia Player: Una Navidad con Samantha Hudson. Producida por Javier Calvo y Ambrosi, la artista se convierte en la protagonista de su propio cuento de Navidad.

Entre tanto proyecto, Samantha encuentra un hueco para atendernos a través del teléfono. Se acaba de levantar y está a punto de desayunar, pero su gran sentido del humor está fresco como una lechuga.

Pregunta (P): Has sacado Liquidación total, tu segundo álbum de estudio, este 3 de diciembre, ¿estabas más nerviosa que con el primero?

Samantha (S): Con el primer trabajo directamente no tenía nervios. Tenía muchas ganas de terminar las canciones y sacarlo. Llevaba dos años procrastinando y estaba un poco hasta el coño. Con este he tenido un poco más de ilusión, aunque me he demorado bastante. Pero, bueno, es lo que tiene ser la travesti más vaga de España. Estoy muy contenta con el resultado, objetivamente. Al margen de que sea yo quien lo ha hecho.

P: ¿Cuándo empezaste a trabajar en este disco?

S: Hará un año o así. He ido haciendo canciones. La primera fue Dulce y Bautizada con PUTOCHINOMARICÓN. La estrené hace un año. Fue acumulando temas y yendo al estudio. Ya que me pongo, saco un álbum. Para una vez que estoy en el convento, pues me cago dentro.

Samantha Hudson / Foto cedida / Alaska Nebraska

P: Sexo en Nueva York, Arturo Valls, Natti Natasha… tus letras están llenas de referentes de la cultura pop muy diversos. ¿Es un reflejo de la España en la que vives?

S: Creo que todos somos un reflejo de la España en la que vivimos de manera individual. Compartimos todos un escenario común y cada uno se fija en los elementos pop que más le interesan. Yo creo que se nota al cien por cien que es un disco Samantha Hudson. Por supuesto, Arturo Valls forma parte íntegra de ese imaginario popular que yo considero que es España y que está en mi cabeza. En ese sentido, creo que me ha quedado muy genuino. No sé si es interesante y trascendental. Creo que es un disco bastante frívolo, quitando algún tema. Desde luego, me ha quedado algo muy apañado.

P: ¿Crees que Arturo Valls habrá escuchado la canción?

S: Pues espero que sí porque él sale en el especial de Navidad que hemos preparado y que sale el 19 de diciembre. Lo mismo se lo ha puesto. Espero que se lo haya puesto.

P: En Tourists Go Home, Demasiado coño y Disco Jet Lag cuentas con Chenta Tsai Tseng (PUTOCHINOMARICÓN) en la producción, ¿cómo es trabajar con él que siempre termináis? ¿Es tu Alizzz de C. Tangana?

S: Yo creo que cuando algo va bien no hay que cambiarlo. Siempre pongo el mismo ejemplo: la coleta de Ariana Grande. Lleva siete años con el mismo peinado y nadie le dice nada. Lo normal es que te cambies el pelo, pero ella es consciente de que es su producto y su marca. Que funciona. Yo encontré esta simbiosis con PUTOCHINOMARICÓN y con Adria Arbona. Pensé que mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Bueno, esa expresión no la entiendo mucho porque realmente yo no considero que sean malos. No tiene sentido. En este caso concreto decidí apostar por lo que ya conocía porque hacemos una unión perfecta,

P: ¿Se te acercó algún productor para sacar algo contigo?

S: Sí, Eurosanto. Ella era amiguita e hicimos Guateque. Yo intenté abordar a otros productores por tener más variedad. Es verdad que me escriben muchas personas a lo largo de mi transcurso viral para sacar algo. A veces les digo que sí, otras que no. Ahora tengo canciones inéditas que no he sacado y que las he hecho con perfectos desconocidos.

P: Márcate un Bad Gyal y las sacas al paso de los años como inéditas...

S: Debería hacerlo o hacerme una cuenta de Youtube falsa para subir “Samantha Hudson inéditas”, como hacía Lady Gaga.

P: ¿Y qué nombre te pondrías de incógnita en Youtube?

S: Creo que usaría mi mail del colegio que es Coño Rapado todo junto.

P: Me gustaría saber si Chicote, la canción en la que comparas una relación romántica con preparar una comida, ¿fue escrita antes o después de tu paso de MasterChef?

S: No, esta canción ya formaba parte de mi primer disco. Lo que yo quise hacer en este disco era subirla como realmente sonaba en mi cabeza. En el primer álbum, lo que hice fue grabar mi voz un día en mi habitación. La base no estaba ni terminada. Era una demo. Pensé que esta canción se merecía estar en el disco. Le pedí a Adria que hiciese una base que fuese correcta y ahora ya tengo esta balada pop terminada al cien por cien. Pero no tiene nada que ver con mi paso por MasterChef.

Samantha Hudson en el vídeo 'Por España' / Foto cedida / Gonza Gallego

P: Me llamó la atención que le contestaste a un usuario de Twitter cuando dijo que no tenías ningún talento ni gracia. ¿Estás cansada de estas críticas de haters?

S: No. No sé. A lo mejor no tengo ningún talento ni gracia. A lo mejor la gente que me sigue es porque le gusta que no tenga ningún talento ni ninguna gracia. La gente es muy pesada y se piensa que para que te respete la gente tienes que ser extraordinaria y sobresaliente en todo. Me niego a pensar que la mayor parte de la población del mundo es extraordinaria. Creo que la gente, por norma general, suele ser normalita. Quizá yo no sea la mejor cantante ni la mejor bailarina, pero eso tampoco es un motivo para dejar de existir. Yo reivindico mucho todo. Que quieres pensar que soy chulísima, pues genial. Que piensas que soy una pánfila sin talento, pues también. Yo no soy nadie para contradecir al público general. Ahora, que de un criterio personal dependa mi respeto, ahí estoy en total desacuerdo.

P: ¿Los titulares acaparan más las críticas que los elogios?

S: El conflicto llama mucho la atención. Sin conflicto no avanza la trama, ¿entiendes? Para que lleguemos al desenlace tiene que haber un nudo. Los comentarios negativos siempre tienen mucho tirón. A nivel de internet están muy premiados porque el algoritmo los premia más. Cuando la gente está a favor de algo que pones te da un like o retuitea, pero no comenta en general. La gente que no está de acuerdo no tiene un botón para plasmarlo. Yo estoy convencida de que no reflejan la realidad estos comentarios.

P: Hablando de Marías, tenemos que hablar de Mariah Carey. En unas declaraciones para Vogue dijiste que querías ser la Mariah Carey española. Eso es mucha responsabilidad.

S: ¿Tú crees? Ella se dedica a estar guapa, a que todo el mundo piense que es la más sexi y a sacar el mismo tema desde hace 20 años que es el que le da de comer. Lo vuelve a colocar en el número uno de las listas y santas pascuas, hasta el próximo año. Creo que es la menor responsabilidad que existe. Quiero ser ella. Quiero sacar una canción navideña y vivir toda mi vida de ello.

P: Samantha, ¿tú eres mucho de villancicos?

S: A mí me encantan los villancicos, los escucho todo el año. Me encanta el Burrito Sabanero me encanta. Los peces en el río es un clásico con una letra preciosa. Hacia Belén va una burra no es de mis favoritos, pero me pone muy contenta porque es como que se va de vacaciones.

Una Navidad con Samantha Hudson, su propio especial

P: A finales de diciembre se estrena Una Navidad con Samantha Hudson. ¿Cómo ha sido trabajar con los Javis en un proyecto par Suma Content?

S: Realmente ha sido la yincana de los rodajes. Son como cincuenta minutos que han sido grabados en tan solo una semana. Han sido rodajes de día y de noche, levantándome a las ocho de la tarde y durmiéndome a las once de la mañana. Además, estaba todo el día repasando texto. Porque yo nunca he sido protagonista. Me lo he pasado super bien y ya estoy preparada para arramplar con lo que venga. Realmente estoy siguiendo los pasos de Lady Gaga. Cuando nadie me haga caso en la música, ganaré un Óscar. Eso es lo que voy a hacer. No, realmente estoy muy contenta. A veces se nos olvida lo difícil que es hacer una pieza audiovisual. Yo creo que es hacer una catedral.

P: Además cuentas con muchos invitados como Amaia Romero, Supremme Deluxe, Arturo Valls… ¿con quién ha habido más química?

S: La escena de Amaia ha quedado muy bonita. Nos llevamos bastante bien y es una canción muy bonita. En esa escena vamos las dos muy guapas y eso siempre ayuda. Con Arturo Valls protagonizo un momento muy heavy. Esa escena ya es cultura pop. Pero creo que la colaboración que he esperado con más ganas ha sido con Manuela Trasobares. Ha sido increíble. Es como ver a Dios, es como Jesucristo para mí.

P: ¿Y te ves en más series en el futuro?

S: Yo me veo donde me llamen, la verdad. Yo soy muy peliculera y me encanta. Siempre digo que una chica tan moderna como yo no puede ponerse límites. Hay que ir escalando. Yo soy artista multidisciplinar porque lo leí una vez en un periódico. Ahora ya no puedo defraudar a la gente que lo piensa de verdad.

Smantha Hudson / Foto cedida / César Segarra

P: Tenemos que hablar de tu foto con Ed Sheeran en LOS40 Music Awards. Se hizo viral, ¿te dijo algo en aquel momento?

S: En realidad yo me quise hacer la foto no porque me interese. Su música está bien, pero personalmente no la consumo. Yo hago todo en esta vida por la performance y por el meme. Yo me debo a mis gays y a mis chicas. Pensé que no podía desaprovechar la oportunidad de googlear esta situación de tal manera que propicie un encuentro entre Ed Sheeran y Samantha Hudson. Se la pedí y me dijo en inglés que le gustaba mi look (se ríe). No dijimos nada más. Vi que mucha gente se preguntaba en Twitter de qué habíamos hablado. Pues de nada. Simplemente es mi labor social de cometido meme.

P: ¿Con quién te llevaste mejor de aquellos premios?

S: Sandra Barneda me cayó muy bien. Yo creo que hacíamos muy bien tándem y entre bambalinas estuvimos hablando y es impresionante. La tía más profesional de España. Honestamente no recuerdo ningún encuentro memorable. En general hablé con mucha gente. Yo soy la típica que se pasea por las mesas a saludar. Me lo pasé muy bien en ese estadio tan grande. Me sentía como Babe, un cerdito en la ciudad.

P: Has aparecido en Pasapalabra y MasterChef… ¿te ha empezado a parar gente que antes no lo hacía por la calle?

S: Sí. Estoy muy contenta porque este 2021 he conseguido lo que siempre he querido a lo largo de mi experiencia vital: alcanzar a las señoras que están por la tarde viendo la televisión. A partir de Pasapalabra y MasterChef me han empezado a parar un montón de señoras súper monísimas. Estoy que no quepo en mí de júbilo.

P: Este 2021 ha sido un año lleno de éxitos para ti laborales, ¿qué te depara el 2022?

S: En 2022, hablando claro y de manera seria, tengo toda la gira de Liquidación Total. Tenemos un montón de fechas cerradas. Quizá una sorpresa en lo audiovisual, aunque de eso no puedo adelantar mucho porque me pillas con el culo al aire. Pero, sobre todo, ahora estoy en esa lucha personal para que la gente me considere cantante. Siempre me ponen ochocientas mil etiquetas, pero se les olvida la música. Así que espero que la gente se entere de que hago música y que vengan a verme.

Liquidación Total ya está disponible en todas las plataformas. Una Navidad con Samantha Hudson estará a partir del 19 de diciembre en Atresplayer.