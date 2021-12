La emotiva reflexión de Jessie J tras perder el bebé que estaba esperando: “Sabemos que habrá sol”

Jessie J compartió con sus seguidores y seguidoras la triste noticia de que había perdido el bebé que estaba esperando. Lo hacía solo unas semanas después de haberse enterado de que iba a ser mamá.

La artista quiso compartirlo con sus seguidores justo antes de salir al escenario. Lo hacía porque no estaba segura de si se iba a derrumbar mientras actuaba. La publicación que compartió contando la terrible pérdida fue eliminada horas después. Y es que la británica llevaba tiempo intentando tener un bebé y tristemente no pudo ser en esta ocasión.

Ahora, cuando han pasado unas semanas desde el acontecimiento, Jessie J ha vuelto a las redes para explicar cómo se sintió en aquel momento y por qué decidió hacer pública la pérdida del bebé que esperaba tan solo unas horas después. Así empieza la carta:

“Publiqué un post sobre la pérdida de mi bebé apenas unas horas después de que me lo dijeran. Reaccione de forma automática. Es verdad que a veces vierto más energía en procesar mi propio dolor delante de una cámara, que reconocerlo detrás. Mi mente piensa ‘el espectáculo deber continuar’ y reacciona antes que la persona que hay en mí”.

La cantante continúa explicando que lo primero que pensó era que debía justificar al público del show del día siguiente las razones por las que estaba triste. “La verdad es que solo quería llorar, estar en los brazos de alguien y sollozar, pero en ese momento estaba sola y no había procesado nada”, continúa diciendo.

Unas palabras desoladoras

La intérprete de Bang Bang ha continuado diciendo que no tenía ni idea de cómo le iba afectar este proceso física y mentalmente. Además ahora entiende por qué es tan importante hablar abiertamente sobre el aborto espontáneo:

“Nunca he experimentado el dolor físico ni el trauma, ni he sentido una soledad como ésta. Esto me ha cambiado para siempre. De la manera más, desgarradora, pero hermosa. He puesto la vida en perspectiva de una manera que nada más lo ha hecho”

Para terminar, Jessie J ha querido enviar todo su apoyo a aquellas mujeres que han pasado por algo similar:

“Supongo que estoy aquí para decir a todos los que no se lo hayan dicho, que se les permite estar rotos. Se puede llorar. Se permite estar débil. Se permite estar agotado por el dolor y la hemorragia y la pena que apenas tiene espacio para existir. Se te permite hacer esto como TÚ lo necesites. A veces la vida nos llama a ser humanos. Sabemos que habrá sol, pero no podemos evitar la lluvia”