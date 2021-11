Jessie J se refugia en la música tras perder el bebé que estaba esperando

Jessie J ha vuelto a subirse a los escenarios buscando un refugio en la música tras perder el bebé que estaba esperando. La cantante desveló hace unos días en sus redes sociales que hace algunas semanas había recibido la noticia más feliz de su vida al enterarse de que estaba embarazada. Sin embargo, antes de su más reciente concierto en Los Ángeles compartió la terrible pérdida.

Pero pese a compartir su tragedia con todos sus seguidores, la británica ha eliminado la publicación de la que sin duda es uno de los momentos más dolorosos no solo de este año sino de toda su vida. Uno de los sueños más grandes de la artista es tener un hijo. Pero en lugar de esperar a la pareja ideal para quedarse embarada decidió someterse a un tratamiento de fertilidad para tenerlo por ella misma.

"Ayer por la mañana me reía con una amiga preguntándome cómo iba hacer mi concierto en Los Ángeles al día siguiente sin decirle a mis fans que estaba embarazada. Por la tarde, me daba miedo la idea de hacer el concierto sin derrumbarme" explicaba Jessie J al comienzo del comunicado donde expresaba que, a pesar de su dolor, realizaría el show que tenía agendado como un intento de aliviar su corazón ante este momento tan difícil.

Y durante su paso por el escenario, la solista no pudo evitar derrumbarse durante algunos momentos del concierto: "Seguro ya lo saben, estoy demasiado triste. Obviamente me dijeron hace mucho tiempo que no podía tener hijos pero me resistía a creerlo. No creo en las mentiras. Decidí tener un hijo por mi cuenta y por milagro funcionó por un poco de tiempo pero ayer... ayer fue horrible. Es interesante las cosas que dice la gente en momentos como estos. Algunos me felicitaron porque no leyeron la descripción y eso me hizo reír. Pero este año ha sido, por mucho, el más difícil que he tenido que atravesar. En diciembre del año pasado perdí mi oído, luego perdí mi voz, lo cual fue horrible porque no sabía quién era si no podía cantar. Y ahora perdí a mi bebé. Y sé que voy a estar bien porque no hay más que elegir la vida que uno quiere vivir" expresó ante la conmoción del público asistente.

Un aborto espontáneo del que Jessie J quiere salir adelante con su propia fuerza y con el apoyo de sus fans, algunas de las cuales también han pasado por situaciones similares y que le han dejado sus ánimos en las redes sociales.

Jessie J había decidido mantener en secreto su embarazo. No fue hasta que se enteró que lo había perdido, que abrió su corazón y contó el difícil proceso que está viviendo. A través de su cuenta de Instagram, anunció que durante el tercer chequeo de su embarazo, los doctores descubrieron que el corazón de su bebé ya no latía.

Una situación que sólo quien la ha vivido sabe el dolor que provoca: "¿Alguna vez has odiado lo fuerte que eres algunas veces? Creo que el rol que he tomado en mi vida y mi carrera ha sido el de ser fuerte. Pero hoy necesito que me levanten más de lo que creen".