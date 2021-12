Sandra Pica y Julen de la Guerra viven uno de sus momentos más intensos en ‘Secret Story’

“Tengo un cortocircuito mental que necesito saber”. Es lo que le decía Sandra Pica a Jorge Javier Vázquez cuando todavía no conocía la identidad del último expulsado de Secret Story. Podía ser Luis Rollán o podía ser su chico, Julen de la Guerra. Durante toda la semana hemos visto la preocupación que sentía porque fuera su novio el que abandonara la casa este jueves.

Ella sabía que no iba a ser un momento fácil porque las dos personas nominadas eran importantes para ella. Jorge Javier le mostraba en la misma sala de expulsión lo que había sucedido momentos antes de que ella llegara.

Cuando se enteró de que había sido Julen el expulsado se echó las manos a la cara y, aunque al principio estuvo muy calmada, poco a poco iban surgiendo los primeros pucheros que acabaron convirtiéndose en un llanto desconsolado.

Una historia de amor

“Él me lo decía, pero yo no quería verlo. Quería ser positiva, para mí se merecía llegar más lejos Jorge, es una persona increíble y se lo he dicho antes, me hubiese cambiado por él sin pensarlo”, explicaba Sandra totalmente emocionada.

Jorge Javier, para avivar más los sentimientos les hizo ver, a ambos, porque Julen estaba en El Cubo viéndolo todo, un vídeo que resumía lo que había sido su historia de amor dentro de la casa.

El presentador le preguntaba a Sandra, en su momento más vulnerable, si Julen era el hombre de su vida. “Pues no lo sé, Jorge, lo que sé es que le quiero y que quiero vivir con él todo lo que tengo que vivir. Y que no cambiaría nada de cómo ha sucedido todo porque creo que si hemos llegado hasta así de esta forma es porque tenía que ser así y le quiero con locura y él los sabe”, respondía ella entre lloros.

“Su nobleza, la humildad que tiene, es una persona super leal a su gente, que es un chico que me quiere como soy, que obviamente tengo mis defectos, pero nos llevamos muy bien en todo. Es como un amigo que nos queremos. Entré aquí sin querer saber nada de nadie, incluso de él, se lo he dicho, y ha sido una persona capaz de demostrarme que el amor sí que existe y que el amor es bonito. Y eso no me había pasado nunca, sentir que me quieren con una mirada, no”, contestaba cuando Jorge le preguntaba qué tenía Julen que no tenían sus otras relaciones.

La despedida

Finalmente, Julen y Sandra se reencontraron con un cristal de por medio. Él intentaba animarla y reconocer sus capacidad y méritos para ganar el concurso y ella no podía dejar de llorar y repetir que no era justo lo que había sucedido.

El expulsado le dejaba un mensaje escrito a Sandra que suponía toda una declaración de amor. La aconsejaba que se apoyara en los chicos y que se olvidara de todo lo demás, es decir, de Cristina Porta que se ha convertido en su gran enemiga.

Era conmovedor verla sola llorando en la sala de expulsión cuando su chico, definitivamente, se fue, a lo Patrick Swayze en Ghost, como decía Jorge.