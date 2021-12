Belén Esteban lleva a ‘Secret Story’ el villancico que hace llorar a todos los concursantes

Los que están encerrados en la casa de Secret Story todavía no han podido impregnarse del espíritu navideño que llena nuestras calles. Ellos no han visto las luces, los árboles, el turrón en los escaparates… hasta ahora. La Navidad ha llegado también a la casa de los secretos a través de una mensajera muy especial, Belén Esteban.

Enfundada en un vestido rojo de lentejuelas con abertura a lo diva de Hollywood y un abrigo blanco muy apropiado para la misión que tenía encomendada.

Después de demostrar que forma un dúo humorístico con Jorge Javier Vázquez fue capaz de anunciar a los habitantes de la casa que, entre los regalos que les llevaba, había un villancico muy especial para ellos.

Villancico familiar

Pudieron ver en la gran pantalla de su jardín a muchos de sus amigos y familiares interpretando El tamborilero, un clásico de estas fechas. Y claro, después de tres meses encerrados sin ningún contacto con ellos, era lógico que todos acabaran llorando.

“Son tres meses aquí que aprendes a valorar lo que de verdad importa en la vida que es la familia. Y extrañas mucho el no haber pasado tanto tiempo como ellos se merecen y te emocionas”, decía entre lágrimas Julen de la Guerra.

“Me ha hecho mucha ilusión ver a mis padres y a mi sobrino, que lo he visto ahí, lo he visto enorme”, añadía Luis Rollán, también muy emocionado.

Luca Onestini echó en falta a su hermano Gianmarco que no aparecía en el vídeo, sí lo hacían brevemente sus padres y uno de sus amigos.

Belén reconocía también sentirse muy emocionada por los recuerdos que le traía estar en la casa. “Nada es lo que parece”, es la frase que recordaba Jorge Javier que entenderán los que siguieron el concurso de Belén Esteban.

Por cierto, que otras de las sorpresas que nos dejó la noche es la posibilidad de verla en otro reality.