Emotiva reacción de Luis Rollán al enterarse, en ‘Secret Story’, que falleció la madre de Isabel Pantoja

Luis Rollán era uno de los concursantes de Secret Story que esta semana se enfrentaba a su posible expulsión. Eso hizo que el programa le dedicara un tiempo especial y quisiera ponerle al día de algunas cosas que han sucedido en el exterior mientras él estaba en la casa.

Antes de eso, el concursante dejó claro que su paso por el concurso estaba siendo “brutal, la experiencia más increíble que he tenido en toda mi vida. Muchos años en la tele Jorge y sí es verdad que he comentado este programa o, estos formatos, pero estar aquí dentro, la vivencias que he tenido, las experiencias, caerte, levantarte, llorar, reír, conocer a gente maravillosa… ha sido brutal y está siendo brutal”.

Luego Jorge Javier Vázquez le hizo ver un vídeo en el que Pedro Piqueras daba la noticia del fallecimiento de Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, que, en otro tiempo, fue una gran amiga suya.

La reacción de Luis

Conmovido por la inesperada noticia, la reacción de Luis era echarse a llorar. “Yo la quería mucho”, aseguró casi sin voz para poder hablar, “ella se ha reído mucho conmigo y yo con ella. Me da mucha pena”.

“Le mando un beso gigante a Bernardo, a Juan, Agustín y a Isabel, por supuesto y me acuerdo mucho de Anabel y de Kiko también, y de Isa”, decía tranquilo y pausado mientras buscaba la manera de quitarse las lágrimas.

En ese estado de incredulidad por la información inesperada, le pusieron otro vídeo de la entrevista que Kiko Rivera dio en Sábado Deluxe en la que contaba lo que había sucedido el día del fallecimiento de su abuela y el reencuentro con su madre.

“¿Qué te digo?”, fue su primera reacción. Luego admitió que conociendo tanto a Isabel como a Kiko “era surrealista lo que se estaba viviendo, ese distanciamiento. Por la parte que me toca, porque me tocan como familia, si por lo menos se han visto y esto supone que ya se están hablando, no lo sé, te estoy hablando hipotéticamente, me haría muy feliz”.

Jorge Javier le ha puesto en la tesitura de tener que hablar con Isabel Pantoja por teléfono para saber qué es lo que le diría. “Lo primero, que me ha partido el alma lo de su madre, que ella sabe cómo yo quería a Doña Ana, a la yaya y que sé lo que suponía para ella su madre, lo ha tenido que pasar fatal. Me da pena no haber podido estar ahí, me da mucha tristeza”, confesaba Luis.

Finalmente se ha quedado en la casa, así que, tardará en enterarse de todo lo sucedido en el clan Pantoja en los últimos tiempos.