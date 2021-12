‘No Mires Arriba’ y el musical ‘Querido Evan Hansen’, entre los estrenos destacados del viernes

Nuevo viernes de grandes estrenos de cine capitalizados por dos título de lo más esperados: No mires arriba, la comedia sobre un apocalipsis provocado por un asteroide dirigida por Adam McKay, y el musical Querido Evan Hansen protagonizado por Ben Platt, Julianne Moore y Amy Adams. A ellas se le suma la cinta española El Lodo, protagonizada por unos excelentes Raúl Arévalo y Paz Vega, La familia Bloom, con Naomi Watts y Andrew Lincoln, y la cinta de animación Valentina de la cineasta Chelo Loureiro.

A las plataformas de cine llega también llegan grandes estrenos: por un lado Sandra Bullock epata en su papel de criminal reformada en la cinta de Netflix Imperdonable, mientras que a la misma plataforma llega la secuela de En el mejor momento, titulada En un momento aún mejor, y que continúa la historia de (des)amor de Marta, quien ha dejado a Arturo atrás y conoce a un joven llamado Gabriel. Estos son los títulos más destacados de la semana en cines:

No mires arriba

No mires arriba (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

No mires arriba narra la historia de dos astrónomos que deben emprender una gira mediática para avisar a la Humanidad de la llegada de un cometa que va a destruir la Tierra. Lamentablemente, ni la presidenta de Estados Unidos, una caricatura trumpiana, ni los medios de comunicación, absortos en emitir telebasura, parecen hacerles caso y todo el mundo los toma por unos auténticos chiflados. Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence son los encargados de avisar a la población del peligro que se les viene encima. A ellos les acompañan Meryl Streep, Jonah Hill, Timotheé Chalamet y Ariana Grande. Si quieres leer nuestra crítica de la película, aquí te la dejamos.

Querido Evan Hansen

QUERIDO EVAN HANSEN - Tráiler Oficial (Universal Pictures) – HD

Musical adolescente con tintes dramáticos que adapta el famoso musical de Broadway ganador de los premios Tony y un Grammy, Querido Evan Hansen. La cinta se centra en la figura de Evan Hansen, un estudiante de secundaria que padece graves crisis de ansiedad tras descubrir el suicidio de un compañero de clase. La película está protagonizada por Ben Platt y Julianne Moore y cuenta con unas estupendas canciones compuestas por Justin Paul y Dan Romer. No os podemos asegurar que no se os vaya a escapar alguna lagrimilla.

El lodo

EL LODO - Tráiler oficial - Estreno 10 de diciembre en cines

La industria española también trata de asomar cabeza este fin de semana con un thriller oscuro y que parece heredero de neowesterns como Comanchería. Esta cinta protagonizada por Raúl Arévalo (La isla mínima) sigue el viaje de un biólogo que viaja al Levante para denunciar una serie de malas praxis en la explotación de la tierra. Lamentablemente, sus aspiraciones ecologistas se verán frenadas por los lugareños, quienes reaccionarán de forma agresiva contra el científico. Una película de suspense de lo más apropiada para despertar conciencias. La dirige Iñaki Sánchez Arrieta y, además de Arévalo, trabajan Paz Vega, Roberto Álamo y Susi Sánchez.

Valentina

VALENTINA - TRAILER OFICIAL EN CASTELLANO - ESTRENO 10 DE DICIEMBRE 2021

Película nominada al premio Goya a mejor cinta de animación. La dirige Chelo Loureiro y presenta una hermosa historia de autosuperación. Tal y como reza su sinopsis, Valentina sigue la trama de una niña que sueña con ser trapecista pero que cree que por ser Down no podrá conseguirlo. Su abuela, compañera de juegos, aprendizajes y canciones, le asegura que, si las orugas consiguen convertirse en mariposas, nada es imposible. Es el contrapunto infantil y animado perfecto para este fin de semana de grandes estrenos de cine.

La familia Bloom

TRÁILER CORTO - LA FAMILIA BLOOM

Naomi Watts (Lo Imposible; The Ring) y Andrew Lincoln (The Walking Dead; Love Actually) son los protagonistas de este drama que sigue a una feliz madre de familia australiana cuya vida queda truncada tras quedarse paralítica en un accidente. Ella y su familia tratarán de adaptarse a la nueva situación, pero quien más ayudará a Sam Bloom (Watts) a recuperarse es un pájaro herido al que se encuentran cerca de su casa y al que deciden cuidar y apodar Pingüino. Su presencia en el hogar familiar conseguirá que tanto Sam como sus seres queridos acepten la nueva situación de forma más honesta.