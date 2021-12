El gran bloqueo mental que ha dejado a una concursante de 'La Ruleta de la Suerte' sin premio

Los seguidores de La ruleta de la suerte no se lo podían creer y sus rivales tampoco. Raquel, una concursante del programa que presenta en Antena 3 Jorge Fernández lo tenía todo a su favor: había acumulado 600 euros de bote que iban a ser directamente para ella y solo le quedaba una letra para tener completamente resuelto el panel.

Sin embargo, aunque había acumulado una cantidad de dinero considerable durante su tirada y acertado prácticamente todas las consonantes que estaban ocultas tras la frase que encubría el panel, a Raquel le faltaba una por descubrir y no la veía nada clara.

Con la pista "te has hecho mayor si..." y un el panel podría leerse el siguiente mensaje :"_a no te preguntan si has sido bueno este año" esta concursante dejó perplejo al público de Antena 3 y al resto de compañeros con un enorme bloqueo que le impidió dar con la respuesta y por lo tanto, ganar el premio que había acumulado durante su tirada.

Raquel primero lo intentó con la "V", pero falló. Entonces, decidió, alentada por el público, usar el comodín que tenía en su poder para volver a intentar dar con la consonante que le faltaba para llevarse los 600 euros y tratar de esquivar el 'Me lo quedo' que tenía Manu, el compañero al que le tocaba tirar el siguiente si ella perdía el turno.

Raquel lanzó la ruleta y alegó de inmediato: "Sigo sin verla, de verdad... No lo entiendo...". Entonces, presionada por la cuenta atrás de Jorge Fernández, optó por la letra "L de Lugo" en un intento de acertar por pura estadística.

"No, la L tampoco porque ya estaba dicha", resolvió el presentador, que le dio inmediatamente paso a Manu, quien, le robó como era de esperar los 600 euros y resolvió de forma correcta con un "Te has hecho mayor si ya no te preguntan si has sido bueno este año".

"Ya" y "Hay", los peores enemigos de la ruleta

"Me van a matar en casa", espetó entonces Raquel, que aseguró que no había sido capaz de ver la "Y" que se escondía tras la primera palabra de la respuesta que le habría llevado hasta el premio.

Sin embargo, Jorge Fernández trató de quitarle hierro al asunto enseguida. El comunicador, que lleva 16 al frente de este programa, les explicó a los allí presentes que los paneles que empiezan por "Ya" y "Hay" suelen ser difíciles para los concursantes, ya que, cuando están sometidos a la presión del turno, muchas veces no tienen en cuenta las letras "Y" y "H" para empezar una oración.