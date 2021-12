Es viernes y eso significa que nuestros artistas favoritos lanzan nueva música para poner banda sonora al fin de semana. La Navidad está cada vez más cerca y, como anticipo de lo que veremos bajo nuestro árbol, recopilamos lo mejor de este viernes 10 de diciembre.

La semana pasada dieron el pistoletazo de salida al último mes del año Aitana, Nicki Nicole, Álvaro de Luna, Lola Índigo y Shawn Mendes, entre muchxs otrxs. ¿Quieres saber quiénes recogen hoy el testigo? ¡Dale al play!

Viernes 10 de diciembre

Alejandro Sanz - Yo No Quiero Suerte. Es el plato fuerte del día y, sin duda, uno de los grandes lanzamientos de la conclusión de 2021. Sanz es el título del nuevo álbum de estudio de nuestro querido Alejandro Sanz y este Yo No Quiero Suerte es uno de los temas más destacados. Se trata de una canción que contiene toda la esencia del artista madrileño, además de poseer ciertos toques electrónicos y beats marcados.

Nathy Peluso - Vivir Así Es Morir de Amor. ¿Tenía que demostrar algo más en 2021? La respuesta es no, pero Nathy Peluso nos ha dejado un auténtico regalazo en el final del año en el que se ha consagrado con su álbum Calambre. Después de versionar La Despedida de Daddy Yankee, ahora ha hecho lo propio con Vivir Así Es Morir de Amor, un clásico de Camilo Sesto.

Pignoise - Huesos. Es hora de pasárselo bien con Diversión, el esperado regreso de Álvaro, Pablo y Héctor o, lo que es lo mismo, Pignoise. La banda madrileña ha vuelto a mezclar sus sonidos pop, rock y punk en un disco que, en sus propias palabras, debía ser el mejor de su carrera. Las guitarras y la nostalgia son las grandes protagonistas de este álbum que, a falta de nuevo single tras Una Sensación, destacamos Huesos.

Natalia Lacunza - Todo lamento. La artista de Pamplona sigue en la línea de Cuestión de Suerte, que ya está en la lista de LOS40, en este nuevo tema: Todo lamento. Los ritmos pop ochenteros, al igual que los aires de dicha década del videoclip, son los ingredientes perfectos para que la concursante de OT 2018 continúe cosechando éxitos.

Nil Moliner, Ana Mena, Rafa Pabón - Me Quedo (Remix). Si la canción original ya nos había cautivado desde que salió, este remix ha causado el mismo efecto. Nil Moliner, Ana Mena, Rafa Pabón unen sus fuerzas en este renovado Me Quedo, en un videoclip lleno de colores y buen rollo. Esta canción está llamada a reinar en todas las fiestas.

Bizarrap, Morad - Mussic Session 47. ¿Por qué todo el mundo quiere ir al estudio de Bizarrap? En esta canción tienes buenos argumentos para saberlo. Tremenda mezcla de afro-trap la que nos presenta el joven argentino con la voz de Morad, rapero español que se mueve como pez en el agua en este género.

Bad Gyal - Slim Thick. Si hace tan solo dos semanas Nueva York desembarcó en las discotecas como un trasatlántico, todo parece que Slim Thick hará lo mismo, al igual que Su Payita hace siete días. Tres temazos que sus fans ya coreaban en sus conciertos y ahora podemos disfrutar en todas las plataformas.

Rauw Alejandro, Chencho Corleone - Desesperados. La era Vice Versa sigue todavía muy presente en la carrera de Rauw Alejandro. Desesperados es el nuevo single del puertorriqueño, donde se junta con Chencho Corleone y los mejores sonidos reggaetoneros para bailar pegados.

Zzoilo - Starsky & Hutch. No cabe duda de que Zzoilo ha sido una de las apariciones más potentes en el panorama pop español. Su colaboración con Aitana en Mon Amour Remix le llevó al número 1 de la lista de LOS40, y este Starsky & Hutch sigue la misma senda que fusiona dance y pop, esta vez con toques funky.

Despistaos, Cepeda, Martín (Dvicio) - Demasiado Tarde. Es otra de las colaboraciones con acento español más apetecibles de la semana. Y es que Despistaos se ha juntado con Cepeda y Martín de Dvicio en su nuevo single: Demasiado Tarde. Una canción que llega un par de meses después de Cuando Te Olvides De Mí, la cual auguraba que se venían más noticias del grupo de pop rock de Guadalajara.

Maikel DeLacalle, Mala Rodriguez - Fanático. Probablemente, el bombazo del día para los amantes de los ritmos urbanos. Maikel DeLacalle y Mala Rodriguez lo dan todo en Fanático, un tema que estarás obligadx a poner a todo volumen este fin de semana.

MONSTA X - You Problem. Los chicos de MONSTA X ponen la ración de k-pop que necesitábamos en este viernes de novedades. La exitosa boyband presenta The Dreaming, un nuevo álbum de estudio en inglés repleto de ritmos pegadizos. De sus 10 pistas hay que destacar You Problem, el single lleno de toques disco que nos presentan a través de un videoclip que no te puedes perder.

Otros artistas que se suman a esta tanda de novedades son Amaral con Colegas, Efecto Pasillo con 10 (su nuevo álbum), Ainoa Buitrago y Lyd se unen en Por Mí, Yoly Saa con Galicia, Bunbury con el EP El Puerto, MsNina y Jedet lanzan Las Reinas, Micro TDH con Nueve, Bon Iver con Second Nature, Sam Fender con la versión acústica de Seventeen y Juice WRLD con Fighting Demons, su álbum póstumo.