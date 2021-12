Aitana, Nicki Nicole, Álvaro de Luna, Lola Índigo y Shawn Mendes, protagonistas de las novedades de la semana

Nos encanta que llegue el fin de la semana. No solo porque descansemos de la rutina del resot de días, sino porque podemos escuchar todas las canciones que nuestros artistas favoritos nos traen. Además, este 3 de diciembre se celebra el primer viernes del mes más festivo del año, por lo que es aún más especial.

Artistas como Ana Mena, Amaia, Kali Uchis, Melendi y Duki fueron los encargados de despedir el mes de noviembre por todo lo alto con sus nuevas canciones. ¿Quiénes serán los encargados de saludarnos en este nuevo mes con sus nuevas apuestas musicales? ¡Dale al play!

Viernes 3 de diciembre

Aitana, Nicki Nicole - Formentera. Todos estábamos deseando escuchar y al fin ambas artistas se han animado a compartir su colaboración. Una colaboración que lleva a Aitana directamente al mercado internacional. Sin duda, ha acertado por completo. Nos traen un pop electrónico que encaja a la perfección con las voces de ambas artistas.

Álvaro de Luna, Lola Índigo - Mañana. Otra colaboración que esperábamos era la de estos dos artistas. Al ritmo de una balada pop con toques de pop/rock, se unen para traernos una letra de lo más pegadiza. Habla de una historia de desamor en la que uno se da cuenta de que no puede vivir sin la otra persona.

Shawn Mendes - It'll Be Okay. El canadiense ha estrenado una canción que es toda una declaración de intenciones, una carta de despedida a Camila, la que ha sido su pareja durante años. Ha abierto su corazón con una balada en la que habla sobre la ruptura. No da nombres, pero no hace falta para descifrar de quién se trata.

Ed Sheeran, Elton John - Merry Christmas. La Navidad ya está a la vuelta de la esquina. Aunque muchos ya se han animado a sacar ya todos sus adornos. Los que están más que listos son Ed Sheeran y Elton John, que han unido sus voces en un villancico que nos traslada a una tarde de chocolate caliente, sofá, manta, chimenea y buena compañía.

Bad Gyal - Su Payita. La artista va a convertirse en la banda sonora de todas las fiestas este fin de semana con su nuevo sencillo. Una canción que llega sin censuras y con unos ritmos urbanos de lo más pegadizos. ¡Al más puro estilo de Bad Gyal!

Leiva, Natalia Lafourcade - Diazepam. El madrileño ha estrenado al fin su disco Cuando Te Muerdes El Labio. Un proyecto que ha asegurado que ha creado con amigas. "En un vuelo me di cuenta de que el noventa por ciento de canciones de las que estaba escuchando era de esa generación de amigas latinoamericanas", explica Leiva, lo que le empujó a la creación de este proyecto. Una de las canciones que incluye es este bonito tema pop con Natalia Lafourcade.

Becky G - Bella Ciao. La artista ha querido rendir homenaje a La Casa de Papel, una de las series más exitosas de Netflix. Lo ha hecho con su propia versión de este tan mítico tema de la historia de El Profesor y su banda. ¡El moombahton está muy presente!

David Rees - De Tokio a Río. Otro que también ha querido rendir tributo a esta serie es David Rees. Su nueva canción está repleta de referencias a sus personajes, que llegan con una fusión de sonidos pop y toques electrónicos de lo más pegadizos.

Ariana Grande, Kid Cudi - Just Look Up. Ambos artistas han puesto voz a una de las canciones que formarán parte de la banda sonora de No Mires Arriba, la película que llegará a los cines el próximo 10 de diciembre. Se trata de una bonita balada con versos del rap que tanto caracteriza a Kid Cudi que habla de esa historia de amor que se rompe pero que ambos son conscientes de que nunca morirá.

St. Pedro, ADSO - Castigo. Tal y como adelantó en LOS40 Urban, St. Pedro ha lanzado su nueva canción con el artista venezolano ADSO. Con unos toques urbanos imparables, nos presentan la que va a convertirse en la banda sonora del fin de semana de muchos.

Otros artistas que se han unido a la ola de novedades de la semana son Nio García y Manuel Turizo con Resaca, Lérica, Juan Magán y Nacho con Canciones Cortavenas, Wisin & Yandel con Recordar, Danny Ocean con Rubia sol morena luna v2 y Juice WRLD y Justin Bieber con Wandered to LA.