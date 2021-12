Indagando sobre Jeremy Strong: 10 datos sobre el controvertido actor que da vida a Kendall Roy en 'Succession'

El estreno de la tercera temporada de Succession en HBO Max ha puesto a Jeremy Strong en la palestra. Este actor, que el pasado año se llevó a casa un Premio Emmy a mejor actor protagonista en una serie dramática por su trabajo en la ficción que ahora le ha puesto en boca de todos, se ha convertido en toda una incógnita para sus fans y para los amantes de las series en general.

El hombre que está tras Kendall Roy asegura que él se vacía por dentro para dar paso a sus personajes; y así, consigue clavar una interpretación que le ha llevado a conseguir cuatro premios en cuatro años: tres premios por su labor en Succession y otro por su trabajo en la película dramática La gran apuesta.

Pero ¿además de su palmarés, qué sabemos sobre el actor que interpreta a Kendall Roy en la exitosa serie de HBO? Desde LOS40.com nos hemos propuesto averiguar cómo es el hombre del que todo el mundo habla y nos hemos puesto manos a la obra para recopilar toda la información que se necesita para hacerse al menos, una idea general sobre cómo es el controvertido Jeremy Strong.

Aquí os contamos todos los detalles:

1. Tiene 42 años, nació el día de Navidad y es padre de dos hijas

Jeremy Strong es de esa gente que tiene la suerte o la desgracia de nacer en un día señalado del año. Strong llegó al mundo un 25 de diciembre del año 1978. Nació en una familia humilde que residía durante sus primeros años de vida en el barrio de Jamaica Plain en Boston aunque después se mudaron a Sudbury. Su padre era trabajador de un penitenciario de menores y su madre era enfermera y muy creyente.

Actualmente Strong vive en Copenhague con su familia. Está casado con una psiquiatra infantil llamada Emma Wall y con ella comparte dos hijas, Ingrid de tres años y Clara de dos.

2. Empezó a estudiar teatro a los 10 años

Los padres de Strong querían dar a sus hijos una buena educación y, tras ahorrar algo de dinero, se mudaron a Sudbury, y fue allí cuando, a los 10 años, Strong empezó a estudiar teatro en la escuela. Entonces ya sabía que quería ser actor y estaba dispuesto a seguir los pasos de sus ídolos: Daniel Day-Lewis, Al Pacino y Dustin Hoffman.

Jeremy Strong. / Getty Images

3. Estudió en Yale gracias a una beca

El actor estaba dispuesto a apostarlo todo por la interpretación e ingresó en Yale para estudiar teatro. Sin embargo, no le gustaron las clases y acabó por graduarse en la especialidad de Inglés y continuar con el teatro como actividad secundaria. Eso sí, su interés por el arte de la interpretación no disminuyó de intensidad en ningún momento, y su fervor por sus ídolos le llevó a organizar una charla con el mismo Al Pacino.

4. Fue un camarero con gustos caros

Según relata un perfil publicado recientemente por la revista The New Yorker, Jeremy Strong llegó a Nueva York el año 2001 para buscar trabajo como actor. Sin embargo, durante su primer año en la gran ciudad las cosas no le resultaron fáciles y estuvo empleado como camarero, formó parte del servicio de habitaciones en un hotel y trabajó como peón en una empresa que se dedicaba al triturado de papel.

Según relatan a la revista aquellos que le conocían entonces, Strong vivía en un piso destartalado y tenía pocas pertenencias. Eso sí, todas estas eran prendas de ropa cara y otros artilugios de lujo.

5. Fue asistente de Daniel Day-Lewis

En su afán por seguir la estela de Daniel Day-Lewis Strong llegó a conseguir en 2005 un trabajo como asistente de su ídolo en película independiente La Balada de Jack y Rose. Más tarde, ya en 2012 volvió a coincidir con él en Lincoln, esta vez trabajando ambos como actores.



6. Debutó en Broadway en 2008 y ha trabajado en 21 largometrajes y 4 series

A los veintipocos años Strong logró ser asistente de la dramaturga Wendy Wasserstein y en 2008 debutó en Broadway. Después, durante su trayectoria ante las cámaras Jeremy Strong ha trabajado en 21 películas, en tres cortometrajes y en cuatro exitosas series, dos de ellas conocidas a nivel mundial: The Good Wife y Succesion.

Jeremy Strong en 'The Good Wife'. / Getty Images

7. No se define como un actor de método, pero se lleva el extremo

Strong se retrata a sí mismo como un intérprete que no está dispuesto a respetar los límites que dividen la realidad de la ficción y, aunque no se considera como un actor de método, la realidad es que muchos de los que le rodean se han preocupado por él alguna vez cuando le ven trabajando en un papel o siguen de cerca sus andaduras en los rodajes.

“Si tengo algún método es simplemente este: limpiar cualquier cosa, cualquier cosa que sea el personaje y las circunstancias de la escena. Y por lo general, esto significa limpiar casi todo lo que hay a tu alrededor y dentro de ti, para que puedas ser un recipiente más completo para el trabajo que tienes entre manos”, ha dicho el propio Strong al respecto de su manera de trabajar.

Jeremy Strong en los Premios Emmy 2020. / Getty Images

El métido de trabajo de Strong es tan estricto que, según la prensa americana, en el rodaje de Succession, se niega a menudo a ensayar las escenas. Para él, la pureza de la primera vez que interpreta algo es esencial.

De hecho, en algunos medios se apunta hacia un cierto aislamiento del actor respecto del resto del elenco. Sin embargo, según señalan, este hecho podría formar parte de una estrategia orquestada por Strong para reforzar la postura de solitario de Kendall, el personaje al que interpreta. "No me siento un actor: siento que medio año soy yo, y que medio año de rodaje, soy Kendall", llegó a decir en una entrevista con The Guardian de la que se hizo eco gran parte de la prensa internacional.

8. Quería el papel de Roman

Aunque para los que han visto Succession es prácticamente imposible imaginarse a Strong en el papel de Roman Roy, la realidad es que cuando el actor leyó el guión aseguró que el del hermano "divertido" era el papel que él quería hacer.

9. Se ha lesionado hasta en dos ocasiones grabando Succession

Jeremy Strong y Kieran Culkin. / Getty Images

Jeremy se ha lesionado en dos ocasiones grabando Succession: la primera saltando desde una plataforma de algo menos de dos metros de altura en una escena que fue finalmente eliminada y en la que se hizo daño en el fémur y la tibia, y la segunda mientras rodaba una escena en la que Kendall Roy corre entre el tráfico vestido con zapatos elegantes. En esta segunda ocasión, se hizo daño en el tobillo.

10. Es amante del control y un tanto supersticioso

Jeremy Srong ha sido retratado por aquellos que le conocen como un hombre un tanto supersticioso que en ocasiones convierte a objetos cotidianos en una especie de amuletos. Es de esos que tienen una camiseta de la suerte o llevan una carta en el bolsillo que les ayuda a sentirse mucho más confiados.

Además, él mismo ha explicado en una entrevista que sentir que no tiene el control le pone muy nervioso, por eso, tiene miedo a volar. Antes coger un avión, el intérprete suele tomar algún tipo de fármaco que le reduzca la ansiedad.