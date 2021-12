Ocho datos para conocer a Sarah Snook, la actriz que da vida a Shiv Roy en 'Succession'

La tercera temporada de Succession ha revolucionado los ánimos de los amantes de las series y no es para menos. Los seguidores de esta ficción distribuida en nuestro país por HBO Max están pudiendo disfrutar ya de los últimos episodios que plasman la vida y obra de una familia de magnates estadounidenses. Sin embargo, sus actores principales todavía no son excesivamente conocidos en España.

Por eso mismo, desde LOS40.com hemos querido indagar un poco más en la vida y obra de los principales actores de Succession para averiguar quién se esconde detrás de Kendall, Roman y Shiv Roy. En este caso, os presentamos algunos datos que hemos recabado para conocer un poco mejor a Sarah Snook, la mujer que encarna a Siobhan Roy.

¡Ya os advertimos de que Shiv y Sarah, tienen bastante poco en común más allá de que ambas, son mujeres con carácter y triunfadoras!

1. Es australiana y tiene 34 años

Mary Sarah Clair Snook —este es su nombre completo— nació en Adelaida, Australia, el 1 de diciembre de 1987, por lo que actualmente tiene 34 años y cuando se estrenó Succession tenía solo 31.

Sarah Snook / Getty Images

La intérprete estudió en el National Institute o Dramatic Art de Australia y se graduó en 2008, solo un año antes de que su carrera como actriz de televisión arrancase oficialmente de la mano de la serie australiana All Saints. En esta ficción le blindaron la oprtunidad de salir por primera vez en la pequeña pantalla interpretando el papel de Sophie en uno de sus capítulos.

3. Se ha casado en 2021 en el patio de su casa

Sarah Snook quizá tenga en común con Shiv que ninguna de las dos es muy de convencionalismos. La actriz se ha casado este 2021 en el patio trasero de su casa con el actor Dave Lawson, con quien empezó a salir en el confinamiento.

Dave Lawson (izquierda) junto Adrian Charella y Micahel Lucas. / Getty Images

Ambos se conocen desde 2014 y hasta la llegada de la pandemia del coronavirus el pasado 2020 eran solo amigos. Pero pasar un confinamiento juntos les unió tanto que la amistad dio paso al amor y entonces ella decidió pedirle matrimonio y él respondió que sí.

Sarah y Snook se dio el sí quiero en febrero de este mismo año, sin embargo, ambos están decididos a celebrar una ceremonia más grande cuando pase la pandemia y así, reafirmar su amor de una manera más pública.

4. Es muy amiga de Ash Zukerman y de Brian Cox

Snook es amiga íntima de Ash Zukerman, el actor que da vida a Nate Sofrelli en Successsion. Tanto que, según ha desvelado la prensa, él fue el testigo de la boda de Sarah y Dave Lawson.

Además, la pasión que ambos sienten por el teatro ha hecho que Snook y Bryan Cox —Logan Roy en la ficción— hayan hecho muy buenas migas durante el rodaje de la serie.

5. Es una mujer con ideas propias y las defiende

Cuando Snook se puso a trabajar en Succession le sugirieron que se inspirara en Ivana Trump para dar forma a su personaje, pero a ella, esta idea no le encajó. Prefirió dar rienda suelta a su imaginación y a su instinto y crear el personaje que finalmente ha sido Shiv Roy.

6. Ha participado en 14 películas y 9 series de televisión

Después de su trabajo en All Saints el primer gran papel de la australiana en un película le llegó en 2010 de la mano de la cinta Sisters of War, donde encarnó a Lorna Whyte. Después, trabajó en películas como Blood Brothers, Sleeping Beauty, Oddball, The Ravens, Orange don't grow on trees y An american piclke.

En cuanto a su trabajo en televisión Sarah ha participado además de en Succession y All Saints, en Packed to the Rafters, My Place, Spirited, Redfern Now, The Moodys, The Secret River y The beautiful lie.

7. La nominaron a un premio Emmy pero no ganó

En los Premios Emmy de 2020 Sarah Snook recibió una nominación en la categoría de 'Mejor actriz de reparto en una serie dramática' por su trabajo en Succession. Pero finalmente, no se llevó el premio a casa. En este caso, fue Julia Garner quien fue galardonada por su labor interpretativa en Ozark.

8. Es amante de su familia, de los viajes y defensora de los derechos LGTBI+

Aunque Sarah Snook no es lo que se llamaría una adicta a las redes sociales, la actriz sí da en ellas algunas pistas sobre su vida personal. En Instagram la hemos podido ver disfrutando de una de sus grandes pasiones, viajar, compartiendo momentos felices con sus amigos, su familia y defendiendo los derechos del colectivo LGTBI+.