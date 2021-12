Antena 3 confirma que se avecinan complicaciones en la serie ‘Tierra amarga’

¡Cuánto se sufre viendo Tierra amarga! La serie turca, convertida en un fenómeno internacional continúa con éxito su andadura en la tarde de Antena 3. Los espectadores no se pierden ni un solo capítulo, no vaya a ser que a la primera de cambio haya un giro por aquello de no dejar de sorprender a la audiencia y, de pronto, desaparezcan del mapa alguno de los protagonistas.

En esta ficción hay tensión todo el rato, por eso es imposible conocer el destino de los personajes. Sin embargo, gracias a los avances de Antena 3, podemos saber por dónde van a ir los tiros y estar más o menos prevenidos. Esta semana, sin ir más lejos, se avecinan complicaciones en Tierra amarga y en LOS40 te lo adelantamos para que te quedes más tranquilo…o no.

Esta semana en 'Tierra amarga'

Tierra amarga comienza la semana muy centrada en esos personajes secundarios que, poco a poco, van ganando peso en la trama central de la ficción. Mucha atención con ellos porque Antena 3 avisa de que se avecina tormenta. "Hatip está ahora en la órbita de Şermin. Mientras se sientan en varios lugares apartados en Çukurova, no se darán cuenta de que Saniye los ve. Al mismo tiempo, Gaffur encontrará la solución con una mentira de nuevo. Sin embargo, esta vez, cuando quiera difamar a Çetin, las cosas se complicarán aún más para todos", explica la cadena en una nota de prensa.

Imagen promocional del capítulo de 'Tierra amarga' que emite Antena 3 esta semana / Atresmedia

Pero esto no es lo único que va a ocurrir esta semana en Tierra amarga. Ojo con este otro adelanto que Antena 3 ha apuntado en su último destacado de programación: "Yılmaz y Müjgan ahora vivirán en una pequeña mansión al lado de Demir y Züleyha. ¿Züleyha y Müjgan podrán ser amigas ahora que son vecinas? Al marcharse, Yılmaz podría destruir la distancia entre él y Fekeli". ¡La cosa está muy interesante!

Más capítulos de 'Tierra amarga'

Han pasado muchísimas cosas en Tierra amarga desde su estreno el pasado mes de septiembre, y lo que queda. Antena 3 tiene muchos capítulos en la recamara. En Turquía se han emitido un total de tres temporadas y aquí lo que hace la cadena de Atresmedia es dividir los capítulos para ganar el doble de emisiones. Además, la serie 'made in' Turquía ya fue renovada por una cuarta temporada, por lo que el final no está escrito y esto quiere decir que su continuidad en la parrilla de Antena 3 es, de momento, indefinida.