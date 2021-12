Muere Verónica Forqué a los 66 años

Verónica Forqué ha fallecido este lunes, 13 de diciembre, en su casa de Madrid, tal y como ha confirmado El Mundo. La actriz de 66 años ha sido hallada en su vivienda de la calle Víctor Serna por los servicios del Summa 112, quienes no han podido hacer nada por salvar su vida.

La actriz llevaba casi cincuenta años trabajando como actriz, era uno de los rostros más conocidos del cine y la televisión de nuestro país. En los últimos meses, Verónica había participado como concursante de Masterchef Celebrity, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la edición.

La actriz decidió abandonar el formato debido a que no estaba en su mejor momento y que estaba agotada: "Siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena".

Tal y como confirma LA SER, Verónica se ha quitado la vida este lunes. La artista había hablado en varias ocasiones sobre las depresiones que sufría en ocasiones.

Una carrera llena de éxitos

Verónica llevaba desde 1972 trabajando como actriz. Con cuatro premios Goya a sus espaldas, es una de las actrices más aclamadas de la historia de los galardones. El primero se lo llevó en 1986 por El Año de las luces. El segundo y el tercero fue en 1987 (por actriz principal y de reparto) en La vida alegre y Moros y Cristianos. El cuarto fue por Kika en 1994. La actriz fue una de las musas de Pedro Almodóvar, con quien trabajó en tres películas. Su primer papel en el cine fue en Mi querida señorita de Jaime de Armiñán.

Verónica también sentía pasión por el teatro. La actriz estuvo en más de veinte producciones teatrales. Incluso se atrevió a dirigir hasta en tres ocasiones en La tentación vive arriba, Adulterios y Españolas, Franco ha muerto. Esta última obra en 2019.

En televisión, Verónica también ha trabajado en varias series como Pepa y Pepe hasta La que se avecina.

Sin duda, Forqué ha sido uno de los rostros más queridos del cine y la televisión de los siglos XX y XXI de nuestro país. Hasta siempre.