Monstruo Espagueti publica su tratado sobre la resaca y nos da el mejor consejo para estas fiestas

Anastasia Bengoechea es más conocida por muchos como Monstruo Espagueti, una ilustradora centrada en el humor gráfico que tiene más de 200.000 seguidores en Instagram que comparten su visión satírica de la vida.

Acaba de publicar Tratado sobre la resaca, un libro hecho en tinta, que repasa la historia de algunas bebidas alcohólicas, algunos remedios para la resaca o la lista de algunos bebedores célebres. Y todo con un tono punk y rebelde que nos hace tomarnos con un humor un tema que, en mayor o menor medida, nos afecta a casi todos.

Hemos hablado con ella para que nos dejara alguna conclusión ahora que estamos a las puertas de la Navidad y las cenas, fiestas y borracheras se multiplican. Y por qué no, un remedio para que las resacas sean más llevaderas.

Un tratado sobre la resaca, algunos se lo tomarán a broma, pero es más serio de lo que pueda parecer, ¿no?

Bueno, no sé cuánto de serio puede parecer, depende de la cantidad de resacas que tenga.

Aunque supongo que hacer la investigación para crear el libro habrá tenido su punto, ¿no?

Sí, la verdad es que me lo he pasado muy bien haciéndolo.

Tras documentarte, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?

Lo que más me ha sorprendido, quizás sean distintas formas de llamar a la resaca en diferentes lugares que me parecen muy graciosas. La que más me gusta es la que utilizan los noruegos, ‘carpinteros en mi cabeza’ o ‘me levanté con los muñecos’, como dicen en Perú. No sé por qué lo llaman así, pero me hace mucha gracia.

Empiezas diciendo: “No soy alcohólica”, ¿para obtener más credibilidad?

Mi intención no es hacer apología del alcohol ni nada parecido, ni yo soy la persona con más resacas del mundo, ni creo que sea fantástico el alcohol, pero hice el libro porque me parece un tema muy divertido y todos hemos tenido resacas y como yo hago humor gráfico, creía que podía dar mucho juego.

La propuesta que te hicieron fue sobre el cambio climático, supongo que no te hubieras divertido tanto.

Es un tema que no es que me parezca interesante, sino que es urgente, todos sabemos que es algo gravísimo, pero hacer un libro de humor sobre algo así, no lo veo. A veces hago cosas que no son de humor, pero al final un libro es mucho trabajo, son muchas horas que tienes que estar ahí y para encerrarme a hacerlo me apetecía hacer algo con lo que me lo pasara bien.

Aun así, dices que no es una apología de las drogas sino la plasmación de una realidad, ¿conoces a alguien que no haya experimentado una resaca?

Sí, pero no sé, muy pocos. Al menos una ha tenido todo el mundo.

Beber es un rito social, ¿por qué crees que tan aceptado?

Forma parte de nuestra cultura desde hace miles de años. Me parece un problema que parece que hay que pedir perdón cuando no bebes en una celebración.

Hay mucha presión social para beber, pero tú reivindicas la opción de no hacerlo si no quieres.

Está tan integrado en nuestra cultura el alcohol, también como vía de escape, es sinónimo de celebrar, beber y soltarse un poco y hay que aprender a pasarlo bien sin tener que emborracharse y aprender a desinhibirse sin que haya alcohol por medio.

Es una de las drogas legales, ¿has entendido por qué después de tanto estudio?

Está en nuestra cultura y da mucho dinero con los impuestos. Cuando nos hablan de cosas que están prohibidas porque son malas para nuestra salud, me parece que es un poco contradictorio con el tema del tabaco.

Eres sobrina de Antonio Escohotado que escribió e investigó muchos sobre las drogas, ¿qué aprendizaje sacaste de él?

El aprendizaje que es su legado que está en sus libros y en su obra. Muchos aprendizajes.

Tu inspiración no llegó por él sino por un viaje a México, ¿qué pasó en ese viaje?

Se me ocurrió la idea de hacer un libro sobre la reseca cuando vi la cantidad de remedios que tienen para la resaca y lo que se habla de la resaca y el alcohol. En una servilleta empecé a dibujar esos remedios que me iban dando y se me ocurrió que sería buena idea hacer un libro sobre el tema.

Ahora llega una época con muchas fiestas y muchos van a beber, ¿cuál dirías que es el remedio definitivo para las resacas?

Remedio definitivo no hay ninguno. Hay muchos que cuento en el libro, pero para mí, sin duda, es no tener que ir a trabajar al día siguiente.

Pero ese no está en nuestra mano, ¿cuál es el que mejor te funciona a ti?

No hay uno, es una combinación, pero si tuviera que elegir es beber alcohol de calidad.

¿Y cuál es la mejor bebida para que el día después no sea tan malo?

Las mejores bebidas son las blancas y las que tengan menos grados como la cerveza.

¿Te has vuelto una experta en cocktails después de este libro?

Pues no, la verdad es que yo, ni bebo mucho, ni soy una experta en cocktails, ni nada por el estilo.

Repasas una lista de grandes bebedores en la que se incluyen Homer Simpson y Ozzy Osbourne, ¿qué destacarías de cada uno como bebedor?

De Ozzy Osbourne destacaría que se ha estudiado su ADN en una Universidad porque no se comprendía cómo podía beber tanto y se descubrió que tenía una mutación genética, eso me parece bastante fuerte. De Homer Simpson destacaría que es muy humano y muy débil, pero al mismo tiempo uno se puede identificar muy bien con la forma en la que suele caer siempre en los pecados. Creo que es una figura bastante filosófica de alguna forma.

Hay distintos tipos de resacas, ¿en cuál te incluyes?

Antes era más resaca arrepentida, pero como ahora no tengo tantas resacas porque soy más mayor y soy más experta, cuando salgo no hago tantas tonterías y ahora soy resaca gustera.

¿Cuál es el uso del alcohol que más te ha llamado la atención?

Lo de mojar los chupetes de los bebés en alcohol, eso me ha llamado la atención y me consta que las abuelas lo hacían.

Dumbo no es un inocente elefantito sino un animal con resaca… qué herejía, dirán algunos.

Pues sí, la verdad es que cuando era pequeña, esa escena me parecía muy terrorífica, la de los elefantes, y se trata nada más de que Dumbo tenía resaca.

Al final llevas al humor un tema que puede resultar serio, ¿te ha resultado fácil?

Sí, me ha resultado fácil, porque al final es mi trabajo, me dedico al humor gráfico y mi trabajo consiste en buscar chispa a todo. He tratado de hacerlo con sensibilidad para no meterme en jardines porque el alcoholismo y los problemas con el alcohol son problemas muy graves, pero lo he tratado de una forma más ligera y explicando que no lo hago para hacer apología del alcohol, pero me lo he pasado muy bien.

¿Hay una edad buena para empezar a beber?

No, no, mejor no empezar a beber (risas).

¿Hay bebidas buenas y bebidas malas?

Hay que beber bebidas de calidad y poquito, con moderación y disfrutando, no para emborracharse.

¿Tu conclusión tras crear el libro?

Mi conclusión es que todo es muy estupendo y divertido con moderación y que está bien siempre reírse de las desgracias, si tienes resaca y te sientes fatal, puedes agarrar un libro sobre la resaca y, por lo menos, reírse, que eso siempre lo cura todo.

¿El siguiente será sobre el cannabis?

Puede ser. Mi postura es que debería ser legal el cannabis, cien por cien, estoy muy a favor de la legalización del cannabis.

¿Eso no es apología de las drogas?

Bueno, depende de lo que se considere droga, para mí es mucho peor el tabaco y sí que es legal.

Por cierto, que dices que es un buen libro para hojear cuando vas al baño, ¿restando calidad?

No lo creo para nada, hoy creo que en el baño se tienen grandes pensamientos y seguro que ha habido grandes inventos en la humanidad cuya idea ha aparecido en el baño. Igual que la ducha, es un momento para estar con uno mismo donde aparecen muchas cosas interesantes.

Por último, una curiosidad. Tu perro se llama Flow y digo yo que estará encantado con este predominio de lo urbano en la escena musical, ¿no?

Jajajaja… sí, le encanta, la verdad. Ella es muy rapera, tiene muchísimo flow.

¿Es más fácil perrear con un poco de alcohol en el cuerpo?

No te creas. Salgo de fiesta a bailar, que me gusta mucho y a veces no bebo nada, hay que quitarse ese prejuicio.

No hace mucho dijiste que “las letras de reaggeton también me gustan porque es otra cosa que parece de risa, pero no, son de verdad”.

Las letras de reguetón no suelen ser excesivamente elaboradas porque siempre apelan a sentimientos muy primarios y a veces solo es una frase o dos que se repiten en una canción y a veces dices, ‘ostras, se lo podían haber currado un poquito’, aunque no hace falta porque les funciona.

Ya para acabar, ¿qué mensaje transmitirías a la gente respecto a este tema ahora que llegan tantas fiestas?

Que se lo hagan mirar si para pasárselo bien necesitan beber. Que te lo puedes pasar bien sin beber y si no saben o piensan que no, que lo intenten.

Que no, que luego no vas a tener lectores si no hay resacas.

No, ya verás, si desgraciadamente sí. Aunque hayas tenido una resaca una vez en tu vida, el libro ya te hace gracia.