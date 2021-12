Billie Eilish sorprende con la versión más electrónica de ‘Happier Than Ever’

Billie Eilish es una de las mayores estrellas musicales del momento. Con tan solo 19 años, la estadounidense puede presumir de ser una de las artistas más escuchadas del momento. Este año, sir ir más lejos, ha lanzado su segundo álbum de estudio: Happier Than Ever. Se trataba de uno de los trabajos musicales más esperados de este 2021 y cuyo single homónimo se ha convertido en todo un himno.

De hecho, Billie Eilish es una de las cantantes más nominadas este año a los Premios Grammy. La joven puede llevarse hasta siete premios, compitiendo en las categorías principales. Pero no todo va a ser cantar y ganar premios, ¡ni mucho menos! Billie ha sido la protagonista de Saturday Night Live de este sábado, 11 de diciembre.

La artista ha estado en el famoso programa estadounidense presentando. ¡Y no lo ha hecho nada mal! Pero si ha habido un momento que ha cautivado a los fans ha sido su increíble actuación de Happier Than Ever en el escenario.

Billie Eilish: Happier Than Ever (Live) - SNL

Aunque hemos escuchado esta canción en varias ocasiones, Billie ha apostado por una versión mucho más electrónica para esta ocasión. Llena de samples y acompañada de un batería y una guitarra eléctrica, Billie Eilish demostró que Happier Than Ever sigue funcionando meses después de su lanzamiento. Sin duda se trata de una de las versiones en las que mejor se ve esa rabia del final. Mención especial al batería que lo dio todo en la última parte.

Male Fantasy, la otra actuación

No fue la única canción que interpretó Billie durante su paso por SNL, la cantante también interpretó Male Fantasy. Acompañada solamente de dos guitarras, Billie apostó por una versión más íntima del tema que va directamente al corazoncito.

Billie Eilish: Male Fantasy (Live) - SNL

No nos extraña que Billie haya decidido cantar esta canción en el programa. Y es que se trata del nuevo single de Happier Than Ever. De hecho, el videoclip fue estrenado a principios de diciembre. Para Male Fantasy, la cantante volvió a coger la batuta de directora. Y es que le está cogiendo el truco a esto de dirigir sus propios vídeos.

Sin duda, el paso de Billie Eilish por SNL ha hecho muy felices a sus fans, quienes han podido disfrutar de dos actuaciones totalmente nuevas.