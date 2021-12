Dani Rovira acaba de descubrir a ‘El pequeño Nicolás’ y está encantado

Dani Rovira debe tener tiempo últimamente y le está dando a una de sus aficiones: la lectura. En los últimos días nos ha ido recomendando varios libros. Primero empezó con Miñán, la historia de Ibrahima Balde que ya habían alabado antes Jordi Évole o Alba Flores.

Después llegó MonstruosaMente de Alfonso Casas. Un libro ilustrado que trata uno de los temas de más actualidad, el de la salud mental. “Os animo a todos los que también batalláis día a día con vuestros monstruos a leerlo. Os ayudará a entender, a aceptar, a aprender y a avanzar”, escribía sobre este libro que ha querido agradecerle a su autor por demostrar “valentía, talento y lucidez en este cómic”.

“Esta no es la hazaña de un héroe que derrotó a sus monstruos. Es la historia de alguien que está aprendiendo a convivir con ellos. La historia de alguien como tú”, es lo que cuentan en la solapa del libro.

Nuevo descubrimiento

Pero ahí no quedan sus últimas lecturas. Dani Rovira acaba de descubrir a El pequeño Nicolás, y no hablamos de la celebritie conocida por colarse en todos lados y tener causas pendientes con la justicia, sino del mítico personaje de René Goscinny y Jean Jacques Sempé.

“Antiquísimos, pero no conocía esta saga de historietas. Menos mal que mi querido #RodrigoCortés tuvo a bien regalármelos tras surgir en una conversación. ¿Cómo no conoces las historias de El Pequeño Nicolás?”, compartía en redes sociales.

No tardó en ponerle solución a su error y ha descubierto a un personaje al que no piensa perderle la pista. “Me he divertido mucho con el primer tomo. Hay hasta 9. No apto para niños que no se hayan comido un adulto, pero tampoco apto para adultos que hayan echado de su vida al niño que llevan dentro”, aconsejaba sobre el perfil del lector ideal para esta saga.

Él debe incluirse en ese grupo de adultos que no han echado todavía de su vida al niño que siempre fueron. Y a nosotros nos encanta que siga recomendándonos lecturas, que ahora que algunos pillan vacaciones o tienen regalos que hacer, estas sugerencias les vienen muy bien.