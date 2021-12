Duki saca su lado más sensible en Instagram y regala unas bonitas palabras a sus fans, su familia y su novia

Duki se ha convertido en uno de los mayores referentes de la escena de la música urbana a nivel internacional. Su trap ha viajado por todas partes del mundo. Ahora ha presentado su faceta dentro de la escena del reggaeton para regalarnos un repertorio que ya se ha convertido en la banda sonora de cualquier fiesta.

Temporada de Reggaeton es el disco más reciente que ha traído y que le ha dado grandes alegrías en este 2021. Un año que, sin duda, Duki ha demostrado que cuenta con una gran versatilidad dentro de la música urbana.

El argentino ha sacado su lado más sensible para regalar unas bonitas palabras a sus seguidores en Instagram. Les ha querido agradecer el apoyo tan fiel que le han brindado este año. Aunque sus fans no han sido los únicos que han formado parte de este agradecimiento.

Sus palabras dicen lo siguiente: "Tranquilo, esperando el cierre de un año mágico y especial para mi carrera y mi vida personal , gracias a todos los ke me acompañan desde siempre , a ustedes mis fieles e incondicionales oyentes, los ke hicieron posible ke este donde estoy. Mi familia, ke son el motor de mi hambre, de mis ganas de darles el cielo si me lo piden. A mi equipo de trabajo ke son mi segunda familia y siempre están ahí al pie del cañón listo para ir a la guerra conmigo sin importar los resultados. Y por último a una persona muy especial que conocí este año , y me hizo volver a disfrutar muchas cosas ke ya no disfrutaba , la ke me puso hacer reggaeton , la musa de mis chanteos te amo esha".

Como podemos comprobar, su familia, su equipo de trabajo y su novia Emilia Mernes forman parte también de su vida como pilares fundamentales. Sin ellos, nuestro protagonista asegura que no habría conseguido todo lo que ha conseguido este año, por lo que también les ha guardado un espacio en sus palabras de agradecimiento.

Este discurso ha revolucionado a todos sus fans, quienes ha aparecido en las respuestas para devolverle el agradecimiento. La propia Emilia también lo ha hecho. "te admiro y respeto mi amor. feliz de acompañarte en todo lo que emprendas. te amo 💖 sos enormeee", dice entre los comentarios. Y es que no hay nada más bonito que contar con alguien que te apoya en lo profesional y en lo personal. ¡Enhorabuena, Duki!