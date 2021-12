El sacrificio de Ana Mena por ir a San Remo

Ana Mena iba a convertirse en la segunda artista española que iba a actuar en la Gala de Navidad del Vaticano. Y digo iba porque la intérprete ha tenido que cancelar su presencia en esta cita histórica para ella. Un auténtico sacrificio que viene motivado por otra de sus grandes oportunidades: actuar en el festival de San Remo.

Las normas de este evento impiden que cualquier concursante pueda realizar actos o eventos promocionales las semanas previas al show para así evitar que cualquiera de los más de 20 participantes pueda tener una mayor publicidad que pueda condicionar el voto del público y del jurado italiano.

Hay que recordar que está en juego, ni más ni menos, poder acudir como representante italianx al Festival de Eurovisión 2022 que se celebra precisamente en la ciudad italiana de Turín tras la victoria de Manneskin en la gala del pasado año.

Teniendo en cuenta el enorme cariño que tienen los italianos por Ana Mena, no era de extrañar que los actos del Vaticano para cantar en las fiestas navideñas ante el Papa Francisco hubieran querido contar con ella pero finalmente la artista española ha tenido que renunciar a una oportunidad única ya que en las últimas décadas solo Alejandro Sanz había estado presente representando a nuestro país.

"Es un sueño hecho realidad, sin duda. Han pasado cuatro años desde que canté en italiano por primera vez y desde entonces mi amor por Italia no ha dejado de crecer" reconocía durante una entrevista hace unas semanas. No cabe duda de que Ana Mena tendrá oportunidad para redimirse en el futuro de este duro sacrificio que ha tenido que hacer para acudir al festival de San Remo.

"Llevo dos años intentando entrar en este festival y no lo había contado nunca. Siempre lo he visto con mi familia y este año por fin me han dado la oportunidad de estar en él. Para mí sólo estar ya es un premio y no me he planteado si iría a Eurovisión si lo gano" reconoció la malagueña cuando hizo oficial su participación.

Y es que si 2021 ha sido un año repleto de éxitos para la artista incluyendo LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears el 2022 arranca con bonitos proyectos musicales como San Remo y también televisivos como Bienvenidos a Edén, su nueva serie en Netflix.