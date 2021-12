Ana Mena, a un paso más cerca de ser la representante de Eurovisión 2022… ¡De Italia!

Ana Mena ha confirmado lo que ya era un secreto a voces: La cantante formará parte de los 22 artistas que componen el próximo Festival de San Remo, el evento musical más importante de toda Italia. Y con ello, se confirma la posibilidad de que -si ganase- podría convertirse en la representante de Eurovisión 2022 por Italia.

Lo ha dicho unas semanas después del estreno de su último single, Música Ligera, el cual es una adaptación en castellano de un tema que se presentó a San Remo el año pasado. Curiosamente, las pistas sobre las referencias que basarían el tema -colgó fotos del logo eurovisivo e incluso de Massiel- hicieron que muchos pensaran en su candidatura por el próximo Festival de Benidorm. Pero finalmente, la malagueña ha decidido optar por Italia.

Ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales, en un post de lo más emotivo que, con cuatro fotos, resume a la perfección su decisión:

Non ci credo! Sto sognando! Spero di essere all’altezza, poiché questo è anche il modo di dire grazie a tutte le persone che mi supportano e che mi fanno sentire, anche in Italia, a casa mia. 🇪🇸❤️🇮🇹 @SanremoRai pic.twitter.com/MEEQaTpAle — Ana Mena (@AnaMenaMusic) December 4, 2021

"¡No me lo creo! ¡Estoy soñando! Espero estar a la altura, porque creo que esta también es la manerade agradecer a todas las personas que me apoyan y me hacen sentir, incluso en Italia, como en casa", escribía referenciando al festival y con las banderas de España e Italia como colofón. Además del mensaje, una foto haciendo una videollamada con Rocco Hunt -uno de sus colaboradores estrella-, y una lista oficial de los que serán sus competidores.

No lo tendrá fácil -en la dicha lista se encuentran nombres como Mahmood, por ejemplo-, aunque está claro que no le faltan ni ganas ni ilusión. La intérprete de A un paso de la Luna se ha mostrado de lo más unida con Italia en los últimos años, y formar parte de uno de los eventos más reconocidos de todo el país es sin duda un nuevo paso de lo más emocionante en su carrera.

Eso sí, aún le queda un largo camino hasta tener que afrontar el escenario de Turín 2022. De ganar el festival podría declinar ir a Eurovisión, algo que cuadraría con sus palabras en una de nuestras entrevistas más recientes con ella: "Nunca me lo he planteado, estoy centrada en el álbum, en los lanzamientos, y quizá este año estaba con la cabeza en otra cosa", comentaba ante cámara.

Decida lo que decida, está claro que los eurofans españoles lo tendrán más difícil que nunca si la artista acaba representando a Italia. ¿Os imagináis a los chicos de Måneskin entregándole el micrófono de cristal a Ana? Pues ya es una fantasía no tan descabellada.