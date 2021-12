Zzoilo desvela a LOS40 cuánto dinero ha ganado con ‘Mon Amour’

Tres meses le han bastado a Zzoilo para convertirse en uno de los artistas revelación de 2021. Y todo gracias a un single: Mon Amour. El artista valenciano se encontraba en la cocina de un restaurante limpiando los platos cuando Aitana le escribió para sacar un rémix del tema. Ese momento iba a suponer un antes y un después en la vida Zzoilo.

Junto a Aitana, Zzoilo lleva meses en la cima de las listas de canciones más escuchadas con Mon Amour Remix. No solo en España, ¡también en México! Vamos, que el tema está haciendo historia. ¡Y todavía le queda recorrido!

Pero esto no se queda ahí, el cantante ha continuado sacando canciones durante estos meses. Sin ir más lejos, esta misma semana ha sacado Starsky & Hutch. ¡Y esto es solo el principio!

Para conocer mejor a Zzoilo y hablar de primeras veces, el artista se ha acercado a los estudios de LOS40 para charlar con nuestro querido Karin Herrero. El valenciano ha sido el último invitado de Mi primera vez, el podcast en el que el presentador canario habla sin tapujos con los cantantes. Puedes escucharlo aquí.

La primera vez que habló con Aitana

El artista ha desvelado cómo fue la primera vez que habló con Aitana “cara a cara”. Fue directamente en el estudio de grabación, preparados para cantar el remix. Entre risas el joven nos ha contado que saludó, pero antes necesitaba saber una cosa: “Lo primero que hice fue que me dijesen sus nombre y ella me dice ‘Aitana’. El dije ‘el tuyo ya lo sé, lo que me sorprende es que tú sepas el mío’”

Todo el dinero que ha ganado con Mon Amour Rémix

El cantante ha hablado sobre dinero sin morderse la lengua. Zzoilo ha empezado contando que la primera vez que sacaron los ingresos que habían ganado de las plataformas de streaming les dio para tomarse unas cervezas:

“Cuando salió Mon Amour la original, cuando teníamos 20.000 reproducciones, sacamos el dinero y nos dio para cerveza. No sé si fueron sesenta euros”.

Zzoilo ha asegurado que luego estuvo un tiempo sin mirar las reproducciones y el tema empezó a sonar en todos lados: “Pasamos de 100.000 a varios ceros más en reproducciones. Hay mucha pasta ahí”. Ha sido entonces cuando Karin le ha preguntado cuánto dinero es. Y Zzoilo ha asegurado que son más de 100 mil euros. “Piensa que son más de 150 millones de reproducciones entre las dos Mon Amour y eso solo en Spotify”, ha asegurado.

Sin duda, Mon Amour Remix se ha convertido en una de las canciones del año, cambiando la vida de Zzoilo.