Nuevo debate en ‘Secret Story’: ¿Por culpa de Cristina se le ha visto completamente desnudo a Luca o no?

Casi tres meses encerrados sin mucho que hacer ni estímulos del exterior hace que cualquier suceso que ocurra dentro de la casa de Secret Story de para mucho debate. Es lo que ha sucedido en los últimos días con el desnudo de Luca Onestini.

Todo empezó cuando el italiano se estaba duchando y su chica, Cristina Porta, abrió la puerta. Fue un instante, pero ese momento ha dado mucho de sí en toda la casa. “La imagen que yo tengo en la cabeza ahora...estoy impactada”, confesaba la periodista.

Claro que le dejó claro a su chico que “no te la he mirado”. Algo que él no acababa de creerse. Su preocupación pasó a ser si las cámaras habían captado ese momento en el que, en sus propias palabras, estaba “desnudo como un mono”.

Debate en la casa

Cristina siguió con el tema dentro de El Cubo. “Tampoco te creas que a mí me ha dado tiempo de mirar mucho, que he tenido dos segundos. Se cree que yo he ido ahí a ver... no perdona”, empezó diciendo. Claro que luego se contradecía y aseguraba que “no me esperaba esta imagen, ver a Luca desnudo tapándose”.

El italiano anda preocupado por si todo el mundo ha visto su “minga”. Algo que no sabemos si le hubiera gustado, pero tenemos claro que, a ella, no le hubiera hecho gracia. “A mí no me gustaría que le hubiera visto toda España desnudo”, aseguraba.

Hasta hicieron una prueba con Luis Rollán para comprobar si con lo que había abierto la puerta había posibilidad de ver algo desde fuera. Aseguró que no se veía nada.

En el plató del programa de Carlos Sobera el primero en comentar algo ha sido Miguel Frigenti que ha definido este debate como el fascículo del martes. Una clara alusión a que la pareja crea contenidos de cara a las galas, algo que ha sacado de quicio a Gianmarco y Fátima, los defensores de la pareja.

Pensando en fuera de la casa

CrisLu, que es el nombre que le han puesto en redes a la pareja, no sólo ha hablado del desnudo, también de los proyectos empresariales que tienen para cuando salgan de la casa. Hablan de abrir una pizzería, aunque no parecen estar de acuerdo en quién llevaría el tema de la comunicación del negocio.

Hemos podido comprobar que viven como una pareja a la que solo le falta algo, aparte de salir de la burbuja en la que están consolidando su relación, les falta mantener relaciones sexuales. Cristina asegura que su familia en ese sentido es muy conservadora y que, hasta la hora sin cámaras le da vergüenza. Ya hablan del banquete que se van a dar una vez salgan, y no hablan de hamburguesas precisamente.

Ahora habrá que ver si después de haberle visto desnudo en la ducha, puede seguir resistiéndose. De momento, ya les hemos visto jugar y hacerse confesiones en el jacuzzi.